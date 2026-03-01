Hangat di Tengah Dingin Helsinki, Diaspora Indonesia Rayakan Idul Fitri 1447 H dengan Semangat Kepedulian

Perayaan Idul Fitri di KBRI Helsinki(MI/Dok KBRI Helsinki)

MESKIPUN suhu udara di Finlandia masih menusuk di angka 5 derajat Celsius, kehangatan khas Lebaran tetap menyelimuti gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Helsinki. KBRI Helsinki bekerja sama dengan Ikatan Masyarakat Muslim Indonesia (IMMI) sukses menyelenggarakan salat Idul Fitri 1447 H yang dihadiri ratusan diaspora Indonesia.

Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi. Setidaknya 256 orang memadati lokasi acara. Mereka tidak hanya datang dari wilayah Helsinki, tetapi juga menempuh perjalanan jauh dari berbagai kota lain di Finlandia seperti Turku, Tampere, hingga Oulu yang berjarak sekitar 600 km dari ibu kota.

Memperkuat Persatuan Melalui Kesalehan Sosial

Dalam sambutannya, Duta Besar RI untuk Finlandia, Ibnu Wahyutomo, menyampaikan bahwa momentum Ramadan dan Idul Fitri adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan. Ibnu menekankan bahwa perayaan ini bukan sekadar ritual, melainkan penggerak solidaritas antarsesama.

”Semangat Idul Fitri melalui kepedulian sosial berperan penting dalam penguatan persatuan dan kesatuan, khususnya bagi masyarakat dan diaspora Indonesia,” ujar Dubes Ibnu.

Senada dengan Dubes Ibnu, Musa Alaydrus, yang bertindak sebagai khatib, mengingatkan jemaah mengenai makna kembali ke fitra. Ilmuwan Indonesia di bidang material science yang menetap di Helsinki ini mengajak para jemaah untuk menjaga kesucian hati yang telah ditempa selama sebulan penuh sebagai bekal menjalani aktivitas di masa depan.

Puncak Kolaborasi Ramadan

Perayaan ini sekaligus menjadi puncak dari rangkaian kegiatan kolaboratif antara KBRI Helsinki dan IMMI selama bulan suci. Ketua IMMI, Muhammad Wildan Zulfikar, menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah sukses menggelar berbagai program untuk menjaga silaturahmi dan syiar Islam di tanah rantau.

”Pada Ramadan kali ini, IMMI dan KBRI Helsinki telah menyelenggarakan 2 kegiatan Buka Puasa Bersama, Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan Festival Ramadan,” ujar Wildan.

Obat Rindu Tanah Air

Suasana penuh kekeluargaan semakin lengkap dengan hadirnya berbagai hidangan khas Lebaran yang disajikan setelah ibadah selesai. Bagi para diaspora, momen makan bersama ini menjadi obat rindu yang sangat berharga terhadap suasana perayaan Idul Fitri di tanah air.

Melalui perpaduan doa, pesan persatuan, dan kebersamaan di meja makan, perayaan Idul Fitri di Helsinki tahun ini berhasil membuktikan bahwa jarak ribuan kilometer dan cuaca dingin bukanlah penghalang bagi komunitas Indonesia untuk tetap bersatu dalam semangat kemanusiaan. (Z-1)