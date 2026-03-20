Rayakan Lebaran 2026 Tanpa Gawai, Simak 5 Ide Permainan Seru Bersama Keluarga

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERAYAAN Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi momen berharga untuk mempererat tali silaturahmi. Sejalan dengan imbauan Pemerintah, masyarakat diajak untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dengan mengurangi paparan gawai.
Mengutip unggahan resmi Instagram Kementerian Komunikasi dan Digital (@kemkomdigi) pada Rabu (18/3), semangat ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Sebagai panduan, berikut adalah lima ide permainan ramah anak yang dapat mencairkan suasana lebaran tanpa harus terpaku pada layar ponsel:
Permainan ini adalah pilihan utama yang tidak pernah gagal. Tebak-tebakan bersifat fleksibel karena dapat dimainkan oleh semua usia tanpa alat bantu.
Kategori yang dimainkan pun beragam, mulai dari nama benda, hewan, artis, hingga judul lagu.
Aturannya sederhana: satu orang memberikan petunjuk, dan anggota keluarga lain berlomba menebak. Siapa yang paling cepat, dialah pemenangnya.
Bagi generasi milenial dan Gen Z awal, permainan ini tentu memberikan ruang nostalgia. ABC 5 Dasar sangat efektif untuk melatih kecepatan berpikir dan spontanitas.
"Semua pemain setor jumlah jari secara bebas, lalu hitung urutan abjad sesuai total jari yang ada. Jika berhenti di huruf 'B', semua harus rebutan menyebutkan kata sesuai kategori (misal: Nama Hewan). Siapa yang paling lambat atau gagal menjawab, siap-siap kena hukuman lucu," tulis unggahan Kemkomdigi tersebut.
Permainan balok warna-warni 3x3 ini tidak hanya seru, tetapi juga mampu mengasah fokus anak-anak. Anda bisa menciptakan tantangan keluarga dengan mengadu kecepatan menyusun warna terbanyak.
Selain mengurangi durasi bermain gim di ponsel, rubik menjadi alternatif stimulasi otak yang kompetitif namun menyenangkan.
UNO menjadi pilihan populer untuk melatih keterampilan tangan dan penyusunan strategi. Gabungan antara taktik membuang kartu dan faktor keberuntungan sering kali menciptakan keriuhan di tengah keluarga.
Permainan ini juga bisa dimainkan saat menempuh perjalanan mudik, dengan catatan kondisi kendaraan dalam keadaan stabil agar kartu tidak berantakan.
Terakhir adalah Ludo, permainan papan klasik yang melibatkan empat bidak dan satu dadu. Untuk menjaga kenyamanan, penggunaan papan bermagnet sangat disarankan agar posisi bidak tidak mudah bergeser.
Menariknya, jika situasi tidak memungkinkan membawa papan fisik, keluarga tetap dapat memainkan versi digitalnya. Momen ini bisa digunakan orang tua untuk mengedukasi anak mengenai cara bermain gim daring secara bijak dan bertanggung jawab.
Dengan menghidupkan kembali permainan-permainan ini, momen Lebaran 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang berkumpul secara fisik, tetapi juga membangun kedekatan emosional yang hangat antaranggota keluarga. (Ant/Z-1)
Saat ini, banyak platform telah menyediakan fitur kendali orangtua (parental control), namun belum semua orangtua memahami cara mengoperasikannya.
Kunci utama keberhasilan aturan pembatasan gawai bukan hanya pada larangan, melainkan pada keteladanan orangtua sebagai role model.
Orangtua didorong untuk menciptakan proyek sederhana di rumah, seperti membuat karya tulis atau pengamatan alam di sekitar rumah untuk memicu rasa ingin tahu.
Dibutuhkan komitmen orangtua untuk membuat anak memiliki kesibukan lain selain bermain gawai, khususnya di momen libur Lebaran yang panjang.
Pemerintah mengajak para orangtua untuk kembali menghadirkan waktu berkualitas di rumah melalui gerakan #SatuJamBerkualitas Bersama Keluarga.
