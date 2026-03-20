Seskab Sebut Prabowo Takbiran di Sumut, Salat Idul Fitri di Aceh

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SEKRETARIS Kabinet atau Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Sumatra Utara dan merayakan malam takbiran di sana.
Prabowo dijadwalkan berangkat Jumat (20/3) malam. Presiden Prabowo, sambung dia, akan berlebaran dan melaksanakan shalat Idul Fitri di Aceh, Sabtu (21/3).
"Bapak Presiden akan malam takbiran di Sumatera Utara, dan Insya Allah akan shalat Idul Fitri di Aceh besok pagi," ujar Seskab Teddy di Jakarta, Jumat.
Presiden Prabowo akan berangkat dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat sore.
Dari Jakarta, ujar Seskab, Prabowo akan menuju Sumatera Utara dan Aceh. Presiden didampingi menteri kabinet Merah Putih termasuk Seskab.
Hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah adanya hasil rukyatul hilal atau pemantauan hilal yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag RI di seluruh wilayah Indonesia. Tinggi hilal belum memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Sementara itu, umat muslim warga Muhammadiyah merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah lebih dulu hari ini (20/3). (Ant/H-4)
