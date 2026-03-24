Prabowo Telepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas Saat Idul Fitri

Presiden Prabowo hubungi Mahmoud Abbas dan pemimpin dunia Islam saat Idul Fitri. Langkah ini jadi sinyal kuat diplomasi Indonesia di panggung global.

PRESIDEN Prabowo Subianto memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk mengirim pesan politik luar negeri melalui jalur komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia Islam, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Langkah ini tidak hanya dimaknai sebagai tradisi silaturahmi, tetapi juga penegasan posisi Indonesia dalam isu-isu global.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, komunikasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian interaksi Prabowo dengan negara sahabat.

"Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan komunikasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri melalui sambungan telepon dengan para pemimpin muslim negara sahabat, di antaranya Presiden Palestina, Mahmoud Abbas," kata dia melalui keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (24/3).

Selain Palestina, komunikasi juga dilakukan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebelumnya, Prabowo telah lebih dulu menghubungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Raja Yordania Abdullah II, serta Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Rangkaian komunikasi itu dianggap mengandung pesan lebih luas dari sekadar ucapan hari raya. Ada upaya menjaga kedekatan politik sekaligus memperkuat jejaring diplomasi di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

"Silaturahmi ini menjadi doa dan harapan baik dalam menjaga kedekatan, dukungan dan memperkuat kerja sama antarnegara, khususnya di momentum Hari Raya yang penuh makna," lanjut Teddy.

Khusus dalam konteks Palestina, komunikasi dengan Mahmoud Abbas menjadi simbol konsistensi Indonesia dalam menjaga posisi politiknya. Dukungan terhadap Palestina selama ini tidak hanya bersifat retoris, tetapi terus diulang dalam berbagai forum internasional maupun hubungan bilateral. (Z-2)