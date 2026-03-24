Prabowo Telepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas Saat Idul Fitri

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk mengirim pesan politik luar negeri melalui jalur komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia Islam, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Langkah ini tidak hanya dimaknai sebagai tradisi silaturahmi, tetapi juga penegasan posisi Indonesia dalam isu-isu global.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, komunikasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian interaksi Prabowo dengan negara sahabat.
"Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan komunikasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri melalui sambungan telepon dengan para pemimpin muslim negara sahabat, di antaranya Presiden Palestina, Mahmoud Abbas," kata dia melalui keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (24/3).
Selain Palestina, komunikasi juga dilakukan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebelumnya, Prabowo telah lebih dulu menghubungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Raja Yordania Abdullah II, serta Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Rangkaian komunikasi itu dianggap mengandung pesan lebih luas dari sekadar ucapan hari raya. Ada upaya menjaga kedekatan politik sekaligus memperkuat jejaring diplomasi di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.
"Silaturahmi ini menjadi doa dan harapan baik dalam menjaga kedekatan, dukungan dan memperkuat kerja sama antarnegara, khususnya di momentum Hari Raya yang penuh makna," lanjut Teddy.
Khusus dalam konteks Palestina, komunikasi dengan Mahmoud Abbas menjadi simbol konsistensi Indonesia dalam menjaga posisi politiknya. Dukungan terhadap Palestina selama ini tidak hanya bersifat retoris, tetapi terus diulang dalam berbagai forum internasional maupun hubungan bilateral. (Z-2)
Mahmoud Abbas membawa harapan besar agar momentum hari kemenangan ini menjadi titik balik bagi kemerdekaan bangsa Palestina.
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas mendesak agar seluruh hambatan yang iberlakukan Israel segera dicabut demi memastikan pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata di Gaza
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas mendesak Italia mengakui Negara Palestina. Langkah tersebut akan membantu melindungi solusi dua negara dan memperkuat fondasi perdamaian.
Paus Leo XIV dan Presiden Palestiha Mahmoud Abbas membahas mendesaknya bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza serta terwujudnya solusi dua negara demi mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Abbas menegaskan rakyat Palestina tidak akan menyerah pada tekanan maupun penderitaan panjang akibat konflik.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengutuk serangan AS-Israel ke Iran, menyerukan deeskalasi konflik dan perlunya peran Indonesia dalam diplomasi damai internasional.
Kedutaan Besar Iran di Indonesia menyambut tawaran mediasi Presiden Prabowo Subianto di tengah konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta meminta sikap tegas Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto tawarkan diri jadi mediator AS-Iran. Sementara itu, serangan Israel ke sekolah di Iran tewaskan 24 siswa dan Rusia imbau warga tinggalkan Israel.
Teguh Santosa tegaskan posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) sah secara internasional sesuai Resolusi DK PBB 2803 demi perjuangkan kemerdekaan Palestina.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada Januari lalu masih menjadi perdebatan dan menyisakan pertanyaan. Memantik diskursus publik dan refleksi serius.
