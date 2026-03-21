Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Basuki Eka Purnama
21/3/2026 11:18
Idul Fitri 1447 H: Mahmoud Abbas Suarakan Harapan Kemerdekaan Palestina dan Perdamaian Kawasan
Presiden Palestina Mahmoud Abbas(AFP/RAMIL SITDIKOV)

PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1447 H kepada rakyat Palestina dan umat Muslim di seluruh dunia. 

Dalam pesannya, Abbas membawa harapan besar agar momentum hari kemenangan ini menjadi titik balik bagi kemerdekaan bangsa Palestina.

Pernyataan tersebut ditujukan Abbas bagi warga Palestina yang berada di tanah air maupun di pengungsian, serta negara-negara Arab dan Islam. Ia menegaskan kembali visi utama perjuangan bangsanya.

"Terwujudnya negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ujar Abbas.

Selain menyuarakan aspirasi kemerdekaan, Abbas juga menekankan pentingnya stabilitas di kawasan Timur Tengah. 

Ia berharap bangsa-bangsa Arab dan Islam dapat mencapai kemakmuran, keamanan, dan perdamaian di tengah tantangan geopolitik yang ada.

Solidaritas Regional

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Abbas menegaskan solidaritas Palestina terhadap negara-negara tetangga. Ia menyoroti beberapa poin krusial:

  • Dukungan terhadap negara Teluk dan Yordania serta wilayah lain yang terdampak ketegangan dengan Iran.
  • Keprihatinan mendalam bagi Lebanon yang tengah menghadapi serangan brutal dari pihak Israel.

Abbas menutup pernyataannya dengan menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk kekerasan dan serangan yang merongrong kedaulatan negara manapun, demi menjaga stabilitas dan keamanan global. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved