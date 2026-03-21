Idul Fitri 1447 H: Mahmoud Abbas Suarakan Harapan Kemerdekaan Palestina dan Perdamaian Kawasan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1447 H kepada rakyat Palestina dan umat Muslim di seluruh dunia.

Dalam pesannya, Abbas membawa harapan besar agar momentum hari kemenangan ini menjadi titik balik bagi kemerdekaan bangsa Palestina.

Pernyataan tersebut ditujukan Abbas bagi warga Palestina yang berada di tanah air maupun di pengungsian, serta negara-negara Arab dan Islam. Ia menegaskan kembali visi utama perjuangan bangsanya.

"Terwujudnya negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ujar Abbas.

Selain menyuarakan aspirasi kemerdekaan, Abbas juga menekankan pentingnya stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Ia berharap bangsa-bangsa Arab dan Islam dapat mencapai kemakmuran, keamanan, dan perdamaian di tengah tantangan geopolitik yang ada.

Solidaritas Regional

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Abbas menegaskan solidaritas Palestina terhadap negara-negara tetangga. Ia menyoroti beberapa poin krusial:

Dukungan terhadap negara Teluk dan Yordania serta wilayah lain yang terdampak ketegangan dengan Iran.

Keprihatinan mendalam bagi Lebanon yang tengah menghadapi serangan brutal dari pihak Israel.

Abbas menutup pernyataannya dengan menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk kekerasan dan serangan yang merongrong kedaulatan negara manapun, demi menjaga stabilitas dan keamanan global. (Ant/Z-1)