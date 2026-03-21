Jelang Kunjungan Netanyahu, HRW Desak Hungaria Lakukan Penangkapan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
ORGANISASI pegiat hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (HRW), secara resmi mendesak pemerintah Hungaria untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat kunjungannya ke negara tersebut yang dijadwalkan dimulai pada Sabtu (21/3).
Desakan ini muncul menyusul status Netanyahu sebagai buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza sejak Oktober 2023.
Peneliti keadilan internasional di HRW, Alice Autin, menegaskan bahwa meski Hungaria telah menyatakan niat untuk keluar dari ICC, negara tersebut secara hukum masih terikat kewajiban internasional hingga proses pengunduran diri selesai secara resmi.
"Hungaria masih merupakan negara anggota dan tetap berkewajiban untuk menangkap serta menyerahkan individu yang dicari oleh pengadilan," tegas Autin dalam keterangan resminya, Jumat (20/3).
Kunjungan ini dilakukan hanya beberapa minggu sebelum pemilihan umum Hungaria pada 12 April mendatang. Sebelumnya, Netanyahu sempat mengunjungi Hungaria pada April 2025 tanpa ada upaya penangkapan dari otoritas setempat.
HRW menilai sikap diam Uni Eropa dan keengganan Hungaria dalam menegakkan hukum internasional akan memperpanjang impunitas atas kejahatan serius yang terjadi di Palestina. "Pemerintah Orban bersiap menggelar karpet merah untuk Netanyahu, padahal mereka wajib menangkapnya," tambah Autin.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, agresi Israel sejak Oktober 2024 telah menelan korban jiwa lebih dari 71.000 orang dan melukai 172.000 lainnya, mayoritas warga sipil, anak, dan perempuan. Meski gencatan senjata sempat disepakati pada Oktober 2025, serangan harian dilaporkan masih terus berlanjut.
PBB memperkirakan biaya rekonstruksi infrastruktur sipil di Gaza mencapai U$70 miliar setelah hampir 90% wilayah tersebut hancur akibat konflik. HRW pun mendesak negara-negara anggota Uni Eropa untuk menekan Hungaria agar tetap mematuhi mandat ICC demi rasa keadilan bagi para korban. (Middle East Monitor/B-3)
TERSANGKA penjahat perang yang dicari Yoav Gallant, mantan menteri pertahanan Israel, dilaporkan telah mengunjungi Gedung Putih untuk bertemu dengan pejabat penting pemerintahan Joe Biden.
Penjahat perang seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada akhirnya akan diadili dan dibuang ke tong sampah sejarah.
Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat dan dunia usaha terhadap teknologi digital, isu kepercayaan digital atau digital trust kian menjadi perhatian utama.
Penulis Hungaria László Krasznahorkai memenangkan Nobel Sastra 2025 atas karya-karya apokaliptiknya seperti Satantango dan The Melancholy of Resistance.
Hungaria dan Slowakia masih menjadi salah satu dari sedikit negara Eropa yang tetap mengimpor minyak dan gas Rusia setelah invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina pada 2022.
MENLU Hungaria Kritik UE yang Dinilai Lebih Fokus pada Perang daripada Perdamaian Ukraina
HUBUNGAN Hungaria dan Ukraina kembali menegang setelah serangan Ukraina menghantam jaringan pipa minyak utama Druzhba yang menyalurkan pasokan dari Rusia ke Hungaria.
