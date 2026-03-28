Kapolri: Angka Kecelakaan Mudik 2026 Turun 7,8 Persen

Personel Satlantas Polres Garut mengatur arus lalu lintas saat pemberlakuan sistem satu arah di Jalur Selatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan capaian positif dalam pengamanan mudik tahun ini. Meski jumlah pemudik melonjak signifikan, angka kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026 justru mengalami penurunan sebesar 7,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Apresiasi tinggi disampaikan Kapolri kepada masyarakat dan seluruh personel pengamanan. Menurutnya, kolaborasi semua pihak berhasil menekan angka kecelakaan di tengah peningkatan jumlah pemudik sebesar 20,49% atau mencapai 2,9 juta orang dibanding tahun 2025.

"Tentunya saya juga berterima kasih kepada masyarakat dan juga seluruh anggota yang tahun ini bisa menjaga agar angka kecelakaan, khususnya terkait dengan fatalitas, ini bisa kita kurangi," ujar Sigit usai memantau arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sabtu (28/3/2026).

Baca juga : Angka Kecelakaan Mudik Turun, Legislator Ingatkan Polri Jangan Cepat Puas

Penurunan Drastis Korban Jiwa

Ia menjelaskan bahwa penurunan tidak hanya terjadi pada jumlah kejadian, tetapi juga pada tingkat fatalitas. Kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa menurun sebanyak 112 kasus, dengan total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 265 jiwa.

Di sela tinjauannya, Sigit kembali mengimbau masyarakat yang sedang dalam perjalanan balik untuk selalu memastikan kondisi fisik dan kelaikan kendaraan. Ia mengingatkan agar pengendara tidak memaksakan diri jika merasa lelah.

"Utamanya yang masih menempuh perjalanan cukup jauh, agar betul-betul hati-hati. Rest area dan buffer zone sudah disiapkan oleh pemerintah, manfaatkan dengan baik," tegas mantan Kabareskrim tersebut.

Baca juga : Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran 1446 H Dimulai 24 Maret

Ia menekankan pentingnya beristirahat hingga kondisi tubuh kembali bugar sebelum melanjutkan perjalanan demi memastikan keselamatan sampai ke tujuan.

Puncak Arus Balik

Mengenai pergerakan menuju Jakarta dan sekitarnya, Kapolri memaparkan data bahwa hingga Sabtu pagi, jumlah kendaraan yang telah kembali mencapai 2,5 juta unit. Diperkirakan, jumlah pemudik yang belum kembali tersisa sekitar 13% atau setara 385 ribu kendaraan.

"Artinya secara umum kami melihat bahwa puncak arus balik sudah dilewati dan tinggal 13,07% lagi yang harus kami hadapi," ungkapnya.

Kapolri berharap sisa arus balik ini dapat terus dikelola dengan baik sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati perjalanan dan tiba di rumah masing-masing dengan selamat.

