Angka Kecelakaan Mudik Turun, Legislator Ingatkan Polri Jangan Cepat Puas

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru(Humas DPR RI)

PENURUNAN angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 mendapat sorotan positif dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, memberikan apresiasi sekaligus catatan khusus atas kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal momentum tahunan tersebut.

Pria yang akrab disapa Gus Falah ini menilai capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran kepolisian dalam mengelola arus lalu lintas, memperketat pengawasan, serta menjalankan berbagai langkah preventif secara masif di lapangan.

“Penurunan angka kecelakaan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan keseriusan Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat selama momentum mudik Lebaran,” beber Gus Falah dalam keterangannya, Jumat (27/3).

Baca juga : Lalin Tol Cipali Terkendali, Polisi Evaluasi Perpanjangan One Way hingga Besok

Meski demikian, Gus Falah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pengamanan lalu lintas.

“Satu nyawa pun sangat berharga dan harus dilindungi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

Oleh karena itu, Gus Falah mengingatkan agar jajaran Polri tidak cepat berpuas diri dengan statistik yang ada saat ini. Ia mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dan inovasi strategi guna menekan angka kecelakaan secara lebih signifikan di masa depan.

“Kami berharap Polri terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pengamanan lalu lintas, agar angka kecelakaan pada arus mudik dan balik Lebaran tahun depan dapat kembali menurun,” ujarnya. (P-4)