Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Picu Kemacetan hingga 3 Km

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan enam kendaraan terjadi di Tol Semarang-Batang KM 361+600 jalur A, wilayah Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Minggu sore (15/3). Insiden tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di tengah meningkatnya volume kendaraan arus mudik Lebaran. Antrean kendaraan akibat kecelakaan itu dilaporkan mencapai sekitar dua hingga tiga kilometer di jalur yang mengarah ke timur.
Kasat Lantas Polres Batang AKP Eka Hendra mengatakan kecelakaan terjadi saat volume kendaraan di ruas tol mulai meningkat karena bertepatan dengan gelombang pertama puncak arus mudik Lebaran pada 14-15 Maret 2026.
“Posisinya saat itu kendaraan pemudik sudah mengantre. Memang hari ini merupakan puncak gelombang pertama arus mudik tanggal 14 sampai 15,” kata Eka kepada jurnalis, Minggu (16/3) malam.
Eka menjelaskan proses evakuasi kendaraan sempat mengalami kendala karena jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan cukup banyak. Total terdapat enam kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun sehingga membutuhkan beberapa kali proses penarikan menggunakan mobil derek.
“Karena jumlah kendaraan yang terlibat cukup banyak, proses penarikan dengan towing harus dilakukan beberapa kali,” ujar Eka.
Mobil derek bahkan harus bolak-balik masuk ke jalur A untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kondisi kemacetan yang cukup panjang juga membuat kendaraan derek ikut terjebak antrean sehingga proses evakuasi memerlukan waktu lebih lama.
“Towing harus bolak-balik masuk jalur A untuk menarik kendaraan. Karena ikut terjebak kemacetan, proses evakuasi memang sedikit lebih lama,” jelasnya.
Setelah seluruh kendaraan berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian, kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa keluar tol menuju kawasan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk penanganan lebih lanjut. Eka memastikan kondisi lalu lintas di ruas tol tersebut kini berangsur normal kembali setelah sempat mengalami pelambatan.
“Saat malam arus lalu lintas sudah kembali lancar,” tuturnya.
Ia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun, satu orang dilaporkan mengalami luka ringan akibat kecelakaan tersebut. (E-3)
Kecelakaan beruntun tersebut diduga akibat pengemudi mobil SUV kelelahan dan mengantuk setelah perjalanan panjang dari Bali dengan tujuan Pemalang.
