Polda Jabar Tindak Truk Sumbu Tiga yang Ganggu Arus Mudik

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menindak kendaraan sumbu tiga atau truk angkutan barang bertonase besar yang dinilai menjadi salah satu penyebab perlambatan arus lalu lintas selama periode mudik Lebaran. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, berdasarkan analisis kepolisian, sejumlah kasus kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas di jalur mudik kerap dipicu oleh truk sumbu tiga yang parkir di bahu jalan atau mengalami kendala saat melintasi jalur menanjak.
“Beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena kendaraan sumbu tiga parkir di bahu jalan sehingga memperlambat arus kendaraan, terutama di jalur naik dan turun,” kata Rudi saat meninjau Pos Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026 di kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung, Minggu (15/3).
Ia menjelaskan, keberadaan truk bertonase besar sering menghambat laju kendaraan lain sehingga memicu antrean panjang di sejumlah titik jalur mudik.
Untuk mengatasi masalah tersebut, kepolisian bersama instansi terkait telah menyiapkan sejumlah kantong parkir sebagai lokasi penampungan bagi kendaraan sumbu tiga yang melanggar aturan selama masa mudik.
“Kami sudah menyiapkan beberapa kantong parkir. Jika pelanggaran terus berulang, kendaraan tersebut akan kami kandangkan,” tegasnya.
Selain melakukan penindakan, kepolisian juga mengimbau perusahaan pengangkutan barang agar mengganti kendaraan besar dengan kendaraan yang lebih kecil selama periode mudik guna mengurangi potensi gangguan arus lalu lintas.
“Kami meminta pengusaha atau jasa pengangkutan untuk menggunakan kendaraan yang lebih kecil agar tidak mengganggu kelancaran arus mudik,” kata Rudi.
Kapolda menambahkan, penindakan terhadap kendaraan sumbu tiga telah dilakukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat.
“Beberapa polres sudah melakukan penindakan. Saya mendapat laporan dari Sumedang dan beberapa wilayah lain juga sudah dilakukan tindakan serupa,” imbuh Rudi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan arus mudik Lebaran tetap lancar sekaligus mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
“Kami ingin arus mudik berjalan lancar, mudik aman, dan keluarga bisa sampai tujuan dengan bahagia,” tandasnya. (Ant/E-3)
Salah satu kapal juga menerapkan pola Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Ketapang guna mempercepat proses bongkar muat kendaraan sehingga antrean dapat berangsur terurai.
Penjualan tiket kereta api selama masa Angkutan Lebaran juga menunjukkan tren peningkatan. Hingga Minggu (15/3) sore atau H-6 Lebaran, tiket yang telah terjual mencapai 214.624 tiket.
Di Stasiun Pasar Senen, Minggu (15/3) malam, antrean penumpang terlihat mengular di area pemeriksaan tiket dan pintu masuk peron.
Bus diberangkatkan ke titik kumpul pemberangkatan pemudik gratis di TMII Jakarta. Bus musik gratis itu nanti tiba di Klaten pada 17 Maret 2026.
Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan, penerapan sistem one way dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di jalur Limbangan hingga Malangbong
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan para pengusaha dan pengemudi truk sumbu tiga ke atas untuk mematuhi pembatasan operasional selama masa angkutan Nataru.
INDUSTRI manufaktur kaca lembaran, beton ringan, dan keramik, menyuarakan keresahan mereka terkait rencana pembatasan operasional truk sumbu 3
Para eksportir mengusulkan agar tidak ada pelarangan terhadap operasional truk sumbu 3 saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi penetapan dan sosialisasi pembatasan operasional truk sumbu 3 di jalur tol pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari
POLRI menindak 5.000 lebih kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas selama arus mudik Lebaran 2024. Kendaraan sumbu 3 yang tidak dikecualikan ini melanggar pembatasan Idul Fitri
