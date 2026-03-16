Polda Jabar Tindak Truk Sumbu Tiga yang Ganggu Arus Mudik

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menindak kendaraan sumbu tiga atau truk angkutan barang bertonase besar yang dinilai menjadi salah satu penyebab perlambatan arus lalu lintas selama periode mudik Lebaran. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, berdasarkan analisis kepolisian, sejumlah kasus kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas di jalur mudik kerap dipicu oleh truk sumbu tiga yang parkir di bahu jalan atau mengalami kendala saat melintasi jalur menanjak.

“Beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena kendaraan sumbu tiga parkir di bahu jalan sehingga memperlambat arus kendaraan, terutama di jalur naik dan turun,” kata Rudi saat meninjau Pos Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026 di kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung, Minggu (15/3).

Ia menjelaskan, keberadaan truk bertonase besar sering menghambat laju kendaraan lain sehingga memicu antrean panjang di sejumlah titik jalur mudik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kepolisian bersama instansi terkait telah menyiapkan sejumlah kantong parkir sebagai lokasi penampungan bagi kendaraan sumbu tiga yang melanggar aturan selama masa mudik.

“Kami sudah menyiapkan beberapa kantong parkir. Jika pelanggaran terus berulang, kendaraan tersebut akan kami kandangkan,” tegasnya.

Selain melakukan penindakan, kepolisian juga mengimbau perusahaan pengangkutan barang agar mengganti kendaraan besar dengan kendaraan yang lebih kecil selama periode mudik guna mengurangi potensi gangguan arus lalu lintas.

“Kami meminta pengusaha atau jasa pengangkutan untuk menggunakan kendaraan yang lebih kecil agar tidak mengganggu kelancaran arus mudik,” kata Rudi.

Kapolda menambahkan, penindakan terhadap kendaraan sumbu tiga telah dilakukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

“Beberapa polres sudah melakukan penindakan. Saya mendapat laporan dari Sumedang dan beberapa wilayah lain juga sudah dilakukan tindakan serupa,” imbuh Rudi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan arus mudik Lebaran tetap lancar sekaligus mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

“Kami ingin arus mudik berjalan lancar, mudik aman, dan keluarga bisa sampai tujuan dengan bahagia,” tandasnya. (Ant/E-3)