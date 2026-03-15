Kedatangan Penumpang dengan KA di Purwokerto Melonjak Signifikan

JUMLAH kedatangan penumpang kereta api (KA) di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto, Jawa Tengah mengalami lonjakan signifikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pada Minggu (15/3), tercatat sebanyak 28.037 penumpang tiba di sejumlah stasiun yang berada di wilayah Daop 5 Purwokerto.

Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M As’ad Habibuddin mengatakan angka tersebut menjadi puncak sementara kedatangan penumpang selama masa Angkutan Lebaran 2026. “Jumlah kedatangan penumpang pada Minggu mencapai 28.037 orang. Ini merupakan puncak sementara kedatangan selama masa Angkutan Lebaran tahun ini,” kata As’ad.

Ia menjelaskan, lonjakan kedatangan diperkirakan masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data sementara, puncak kedatangan berikutnya diprediksi kembali terjadi pada 20 Maret 2026 atau H-1 Lebaran.

Sementara itu, untuk arus keberangkatan dari wilayah Daop 5 Purwokerto, puncaknya diperkirakan terjadi setelah Lebaran. Berdasarkan proyeksi sementara, jumlah penumpang yang berangkat diprediksi memuncak pada 23 Maret (H+1) dan 24 Maret (H+2) dengan jumlah lebih dari 25.000 penumpang per hari.

Di sisi lain, penjualan tiket kereta api selama masa Angkutan Lebaran juga menunjukkan tren peningkatan. Hingga Minggu (15/3) sore atau H-6 Lebaran, tiket yang telah terjual mencapai 214.624 tiket.

Jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari total 258.192 tempat duduk yang disediakan untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 di wilayah Daop 5 Purwokerto.

As’ad mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mudik agar segera memesan tiket sebelum kehabisan. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi kai.id, maupun mitra penjualan resmi lainnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan program diskon tarif sebesar 30 persen yang diberikan pemerintah untuk sejumlah perjalanan kereta api.

“Pada periode keberangkatan 16 hingga 29 Maret 2026, masih tersedia sebanyak 14.657 tiket dengan tarif diskon tersebut,” ujarnya.

KAI, kata dia, berkomitmen memberikan layanan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh pelanggan selama masa Angkutan Lebaran.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati momen mudik dan berkumpul bersama keluarga dengan perjalanan yang lancar menggunakan kereta api,” kata As’ad. (H-2)

