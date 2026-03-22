Total Penumpang Kereta Api di Daop 3 Cirebon Sebanyak 93.048

MANAJER Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin menjelaskan selama periode 11 Maret hingga 20 Maret 2026, total penumpang kereta api yang tiba di berbagai stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon mencapai 136.260 orang sedangkan jumlah penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 93.048 orang.

Ia menjelaskan kedatangan penumpang tertinggi terjadi pada Kamis (19/3) atau H-2 Idulfitri 2026.

“Untuk puncak kedatangan tertinggi terjadi pada 19 Maret, dengan jumlah mencapai 11.441 penumpang,” tutur Muhibbuddin, Minggu (22/3).

Untuk penjualan tiket selama masa angkutan Lebaran 2026 menurut Muhibbuddin, juga cukup tinggi. Hingga 20 Maret 2026, tiket yang telah terjual mencapai 68.285 lembar atau sekitar 67 persen dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 102.300 kursi.

“Adapun lima stasiun dengan jumlah penumpang naik terbanyak yakni Stasiun Cirebon, Cirebon Prujakan, Brebes, Jatibarang, dan Haurgeulis,” katanya.

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran, KAI mengoperasikan sebanyak 171 perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daop 3 Cirebon, terdiri dari 131 perjalanan KA reguler dan 40 perjalanan KA tambahan.

KAI juga mengimbau masyarakat yang belum memiliki tiket untuk segera melakukan pemesanan, mengingat ketersediaan tiket masih cukup banyak. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI, maupun berbagai kanal penjualan resmi lainnya.

“Kami juga mengingatkan kepada calon penumpang agar datang lebih awal ke stasiun agar terhindar dari keterlambatan keberangkatan kereta api,” tutur Muhibbuddin. Hal ini penting mengingat kondisi lalu lintas di jalur pantura Cirebon saat ini cukup padat oleh arus kendaraan pemudik, baik roda dua maupun roda empat. (H-4)

