Jelang Arus Mudik, Ini Kesiapan KAI Daop 3 Cirebon

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon memiliki sarana dan fasilitas untuk kondisi darurat. Sarana dan prasarana penunjang rutin dipelihara dan siap digunakan untuk pelaksanaan arus mudik dan balik 2026.
Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin menjelaskan bahwa mereka dilengkapi dengan sarana dengan fasilitas darurat.
“Salah satunya rerailing jack equipment yang digunakan untuk evakuasi sarana apabila terjadi anjlokan,” tutur Muhibbuddin, Jumat (20/2).
Selain itu digitalisasi juga terus dikembangkan, antara lain melalui pemasangan dashboard pemantauan real-time di depo serta penerapan checksheet digital dalam proses pemeriksaan sarana.
Sarana dan fasilitas darurat tersebut, lanjut dia, disiapkan apabila terjadi kondisi darurat dalam perjalanan kereta api. Terlebih saat ini menjelang persiapan arus mudik dan balik Lebaran 2026, sehingga seluruh sarana dan prasarana disiapkan untuk kelancaran perjalanan termasuk fasilitas untuk kondisi darurat.
Selain itu, peningkatan perawatan sarana perkeretaapian juga rutin dilakukan di Depo Lokomotif Cirebon, Depo Kereta Cirebon, serta Depo Gerbong Kelas B Arjawinangun.
“Ketiga depo itu memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan lokomotif, kereta, dan gerbong melalui program perawatan berkala,” tambah Muhibbuddin.
Seluruh perawatan dilakukan secara rutin di ketiga depo tersebut sehingga keandalan armada tetap terjaga dan operasional berjalan lancar. Terlebih wilayah Daop 3 Cirebon menjadi leher operasional dari dan ke jakarta via jalur utara maupun jalur selatan.
Pemeliharaan preventif
Selanjutnya Daop 3 Cirebon secara konsisten menerapkan sejumlah langkah strategis dan inovatif, antara lain melalui pemeliharaan preventif berupa perawatan rutin yang dilakukan sebelum sarana dioperasikan agar kondisi lokomotif dan kereta selalu prima.
“Selain itu juga pengembangan kompetensi SDM, melalui pelatihan berkelanjutan serta sertifikasi teknisi perawatan guna memastikan standar kerja yang professional,” lanjutnya.
KAI Daop 3 Cirebon juga melakukan pemanfaatan teknologi digital, dengan penggunaan aplikasi mobile dan dashboard berbasis web untuk memantau jadwal serta progres perawatan secara terintegrasi.
“Perawatan sarana tidak semata-mata bertujuan menjaga keandalan operasional, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Sarana yang dirawat sesuai standar akan mengurangi potensi gangguan teknis selama perjalanan, sehingga masyarakat dapat bepergian dengan aman dan nyaman karena aspek keselamatan selalu menjadi prioritas utama kami,” tandas Muhibbuddin.
