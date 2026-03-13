Pemkab Cianjur Cairkan THR bagi ASN

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, segera mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN). Kepastian itu menyusul telah diterimanya transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur, Dedi Sudrajat, mengonfirmasikan hal tersebut.
Menurut dia, transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
"Insya Allah, kita salurkan THR ini ke setiap ASN," tandasnya, Jumat (13/3).
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut aturan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9/2026 tentang Pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Ini juga bagian dari upaya memastikan kesejahteraan ASN menjelang hari raya.
Dedi menyebut, nilai THR yang sudah masuk ke RKUD Pemkab Cianjur lebih kurang Rp75 miliar. Besaran THR setiap ASN disesuaikan.
"Mudah-mudahan THR ini bisa bermanfaat bagi ASN dan keluarganya," ungkapnya.
Dedi memastikan THR diterima utuh setiap ASN. Tidak ada potongan apapun sesuai ketentuan dan aturan pemerintah pusat.
"Harus diterima utuh THR itu oleh setiap ASN," pungkasnya.
Berbagai komoditas bahan pokok disiapkan untuk kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Sampah organik rumah tangga didominasi oleh sampah dapur dan sisa makanan saat berbuka puasa maupun sahur
Program ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra program tersebut.
Program yang digagas oleh Punya Skill Akademi bersama Minds United Community dan Creative Center ini melibatkan puluhan relawan
Jalur KA Daop 2 Bandung miliki 55 titik rawan bencana tertinggi. KAI siagakan 150 petugas tambahan dan AMUS untuk amankan arus mudik Lebaran 2026. Cek detailnya!
Regenerative Medicine ialah pelayanan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki, mengganti dan meregenerasi sel, jaringan dan organ tubuh
Pemprov Jabar resmi menyalurkan dana kompensasi bagi ribuan sopir angkutan kota (angkot) yang terdampak pembatasan operasional selama arus mudik dan libur Lebaran 2026.
Satlantas Polres Cianjur petakan titik macet Mudik 2026 di Cipeuyeum, Ciranjang, hingga Puncak. Simak daftar jalur alternatif via Jonggol di sini.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai mencairkan uang kompensasi bagi sekitar 3000 ribu supir angkot, becak dan andong yang totalnya mencapai Rp6,9 miliar.
DARI 32 orang warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Iran, sebanyak 13 orang di antaranya merupakan warga dari Provinsi Jawa Barat (Jabar).
JASA Marga Metropolitan Tollroad memberikan diskon tarif hingga menggratiskan jalan tol pada arus mudik dan balik Lebaran 2026.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,4, Jumat (13/3) sekitar pukul 02.18 WIB.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar Sosialisasi Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 wilayah Bandung dan Priangan Timur secara online Selasa (10/3).
Sebanyak 14 truk genteng dilepas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dari sentra produksi genteng Jatiwangi,
Sebanyak 14.999 botol minuman keras (miras) berbagai merek, 1.565 liter tuak, serta ribuan knalpot tidak standar (brong) digilas alat berat di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (12/3).
Tenaga medis yang diterjunkan terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, serta ambulan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan
Pemkot Cimahi tengah memproses percepatan regulasi teknis agar penyaluran THR dapat segera direalisasikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved