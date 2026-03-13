Perkuat Ekosistem UMKM, PKB Jabar Luncurkan Food Bank

Headline
DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini ditandai dengan pembentukan asosiasi dan koperasi bagi para pemilik warung yang bertajuk Food Bank.
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, program ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra program tersebut.
"Siapa pun bisa masuk menjadi mitra Food Bank," katanya di Bandung, Jumat (13/3).
Dia menjelaskan bahwa program yang telah dirintis sejak dua minggu lalu itu kini memasuki fase pelembagaan. Dengan adanya wadah formal berupa koperasi, para pelaku usaha kecil diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki kekuatan kolektif untuk berkembang.
"Artinya, kita sudah masuk pada level pelembagaan. Pelembagaan Food Bank di level warungnya. Jika selama ini mereka bergerak masing-masing, sekarang mereka bisa saling bertemu dan mengenal melalui asosiasi ini," katanya.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem, Food Bank telah menyiapkan serangkaian program pendampingan. Salah satu agenda utama adalah pelatihan memasak yang melibatkan koki profesional untuk mengedukasi para pemilik warung.
Pihaknya akan fokus memberikan pendampingan yang mencakup aspek krusial seperti peningkatan higienitas, standard rasa, dan inovasi kemasan. "Untuk memastikan standar kebersihan makanan yang dihasilkan, menjaga kualitas rasa agar tetap bersaing, dan memperbaiki tampilan produk agar lebih menarik dan profesional," katanya.
Dengan begitu, dia berharap pelaku UMKM ini bisa naik kelas. "Kami ingin kualitas dan rasa masakan dari masing-masing warung meningkat, termasuk perbaikan pada sisi kemasan agar produk mereka bisa naik kelas."
Ubah strategi bisnis
Huda menegaskan melalui pelembagaan ini PKB Jawa Barat mendorong para pelaku UMKM untuk mengubah strategi bisnis dari pasif menjadi proaktif. Warung-warung yang lokasinya berada di area pemukiman atau gang sempit kini didorong untuk jemput bola dengan menyasar pasar korporasi dan pemerintahan.
Produk-produk dari anggota koperasi Food Bank ini nantinya akan dipasarkan ke berbagai forum formal, mulai dari rapat-rapat anggota dewan, pertemuan pemerintah daerah, hingga acara-acara di perusahaan swasta.
"Tujuannya jelas, menaikkan penjualan mereka ke level menengah. Kita ingin produk UMKM ini hadir di rapat-rapat korporasi dan berbagai event besar," tegasnya.
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 350 pelaku UMKM di Kota Bandung telah bergabung dalam jaringan ini. Angka tersebut dipastikan akan terus bertambah mengingat program Food Bank merupakan instruksi bagi seluruh struktur DPC dan anggota dewan PKB di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat.
"Ini baru di Kota Bandung saja. Food Bank sebenarnya ada di seluruh kabupaten dan kota karena ini merupakan kewajiban bagi seluruh anggota dewan PKB dan struktur DPC untuk melaksanakannya di wilayah masing-masing," tandas Huda.
