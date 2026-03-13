Pertamina Patra Niaga Regional JBB Pastikan Kesiapan Energi di Bandung dan Priangan Timur

Ilustrasi(Dok Pertamina Patra Niaga)

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar Sosialisasi Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 wilayah Bandung dan Priangan Timur secara online Selasa (10/3). Kegiatan tersebut, bertujuan untuk kesiapan Pertamina dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Sales Branch Manager (SBM) Bandung IV Fuel Faishal Fahd mengatakan, layanan tambahan telah disiapkan selama masa Satgas RAFI antara lain 10 titik motorist BBM kemasan, 218 motorist PDS Bright Gas, SPBU modular di Tol Sumedang, Tol Cisumdawu, kawasan wisata Pangandaran, 8 titik mobile storage, 3 Mini Serambi MyPertamina di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran.

"Pertamina juga melakukan pemantauan kualitas dan kuantitas BBM secara berkala menghadirkan program Ramadan seperti promo MyPertamina dan pembagian takjil gratis di sejumlah SPBU. Selama Satgas RAFI, Pertamina tidak hanya memastikan ketersediaan energi, juga memastikan kualitas dan kuantitas produk yang akan didistribusikan kepada pelanggan," ujarnya.

Menurutnya, Pertamina juga menghadirkan berbagai layanan tambahan mendukung kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan menyiapkan SPBU Modular di Tol Sumedang dan Tol Cisumdawu, SPBU Kantong di wilayah Jawa Barat, serta 3 mini serambi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran.

"Ada tambahan untung mendukung para pemudik disiapkan beberapa fasilitas seperti kursi pijat, menipedi dan takjil gratis untuk berbuka agar pemudik dapat beristirahat dengan nyaman di tengah perjalanan," katanya, melalui keterangan tertulis.

Fuel Terminal (FT) Manager Bandung, Debbi Juliana Harahap menambahkan pasokan BBM wilayah Bandung dipasok dari FT Ujung Berung dan FT Padalarang, dengan mitigasi distribusi mengantisipasi lonjakan kebutuhan di wilayah wisata seperti Lembang, Ciwidey, Sumedang, dan Bandung Kota.

“Dalam rangka Satgas RAFI 2026, FT Bandung telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan keandalan distribusi energi di wilayah Jawa Barat. Dengan dukungan dua lokasi operasional utama di Ujung Berung dan Padalarang, serta pasokan yang terintegrasi melalui pipeline dari Kilang Cilacap, kami optimistis kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Debbi.

Sementara itu, Fuel Terminal (FT) Manager Tasikmalaya Teuku Kiki Jovan menegaskan, kesiapan FT Tasikmalaya dalam mendukung operasional Satgas dengan memastikan aspek HSSE, kesiapan mobil tangki, serta operasional yang siaga selama 24 jam.

“FT Tasikmalaya siap memberikan dukungan penuh selama masa Satgas dengan memastikan aspek HSSE berjalan optimal, menjaga keandalan mobil tangki melalui perawatan dan pemeriksaan berkala, serta menyiapkan dukungan operasional dan amunisi untuk mengantisipasi wilayah rawan bencana. Seluruh operasional disiagakan selama 24 jam guna memastikan distribusi energi tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria memastikan pasokan energi selama periode Satgas RAFI akan terus terjaga dan diperbarui setiap hari.

“Saya pastikan pasokan BBM aman dan akan terus diperbaharui setiap harinya, sehingga masyarakat idak perlu panic buying. Saya juga berpesan kepada para pemudik agar mengisi BBM sebelum memasuki tol atau sebelum tangki kendaraan kosong," pungkasnya. (AD/E-4)