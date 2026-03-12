Bupati Garut Soroti SPPG Andalkan Bahan Baku dari Luar Daerah

Headline
SEBANYAK 425 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di Kabupaten Garut.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyoroti bahwa pogram strategis nasional itu harus memberikan dampak nyata, tidak hanya kesehatan anak tapi penyerapan tenaga kerja dan ekonomi lokal.
Dia mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) di Garut secara signifikan memperbaiki status gizi generasi muda.
"Kami meyakini kehadiran 425 SPPG akan secara signifikan memperbaiki status gizi bagi generasi muda dan mengoptimalkan program MBG. Kehadiran program ini seharusnya juga mampu mengoptimalisasi rantai pasok lokal supaya ada dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Menyoroti adanya keluhan bahwa pemenuhan bahan baku SPPG masih mengandalkan pemasok dari luar wilayah, bukan dari petani atau pedagang setempat, dia mengaku harus ada perbaikan di masa depan.
"Menurut saya opersional SPPG belum begitu baik. Masih banyak keluhan SPPG mengambil bahan baku bukan dari masyarakat sekitar, tapi mengandalkan dari ditempat lain. Saya paham ada pertimbangan efisiensi, lebih mudah mengambil dari tempat lain tetapi ini harus segera ditangani jangan sampai dibiarkan karena nanti bisa berdampak kemudian hari," tegasnya.
Menurut Abdusy, Pemerintah Kabupaten Garut akan mengambil langkah strategis untuk mengatur rantai pasok agar SPPG wajib memprioritaskan komoditas lokal. Tujuannya agar perputaran uang dari program nasional benar-benar dirasakan oleh masyarakat Garut.
"Kami menginstruksikan penguatan komunikasi antara Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG dengan dinas terkait, guna memastikan kelayakan, standar gizi makanan secara intensif, manajemen sampah dan layanan aduan dengan penyediaan hotline khusus untuk mempermudah komunikasi dan pelaporan di lapangan," pungkasnya.
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Pada Ramadan ini yayasan membangun sumur bor beserta bangunan MCK di Ponpes dan Majelis Ta'lim Jamiatul Hidayah, Manglad, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur.
Setelah hampir 2 dekade pasca reformasi bergulir, dalam perjalanannya negara hukum yang demokratis pelaksanaannya justru terjadi arah sebaliknya menuju defisit demokrasi.
Perkiraan kerugian berkisar antara Rp100 juta hingga Rp130 juta. Itu uang hasil penjualan yang ada di brankas, tidak ada yang lain-lain.
Operasi pasar ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya menjelang hari raya
Dua diler dibuka di Jawa Barat, yakni di Kota Bandung dan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Satu diler flagship berada di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
BANK bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluncuran rangkaian event lari The Ultimate10K Series Powered by bank bjb.
Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsApp/telepon 0821-1606-621 atau layanan darurat polisi 110. Program ini, mengusung filosofi "sauyunan ngajaga lembur"
Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Tasikmalaya petugas kesehatan dan beberapa puskesmas harus terlibat menggerakan masyarakat supaya lingkungan bersih.
Pemusnahan ribuan miras, knalpot brong dan petasan merupakan bagian dari upaya cipta kondisi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Subang.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
Rumah Sakit (RS) Jasa Kartini Tasikmalaya merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mempertegas posisinya sebagai pionir layanan kesehatan swasta di Priangan Timur.
JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan.
WARGA Jawa Barat (Jabar) yang belum punya tiket mudik gratis 2026 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar masih berkesempatan mendapatkannya.
“Pembatasan ini akan mulai diberlakukan pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB
para mitra penyedia MBG harus memperhatikan kondisi kesehatan para pekerja di dapur SPPG
Penguatan sektor karet nasional harus dimulai dengan memberdayakan para petaninya sebagai pelaku utama.
