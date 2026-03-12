Polisi Masih Selidiki Kasus Perampokan di SPBU Babelan, Kerugian Rp130 Juta

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
APARAT kepolisian menaksir kerugian akibat pembobolan brankas di Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) 34.17604, Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencapai Rp130 juta. Uang yang diambil merupakan hasil penjualan pada Senin (9/3) lalu.
Kapolsek Babelan Komisaris Wito mengungkapkan, perkiraan kerugian berkisar antara Rp100 juta hingga Rp130 juta. "Itu uang hasil penjualan yang ada di brankas, tidak ada yang lain-lain."
Kapolsek menambahkan, para pelaku yang berjumlah empat orang diduga masuk ke area SPBU yang saat itu sudah tutup beroperasi sekitar pukul 03.30 WIB pada Selasa (10/3) dengan cara memanjat pagar. Saat itu, lima orang pegawai sedang beristirahat di mes karyawan.
"Saat korban sedang tidur, mereka didatangi pelaku dan menjadi kaget. Beberapa korban dipukul supaya tidak bergerak dan tangannya diikat," ujar Wito.
Berdasarkan keterangan saksi, para pelaku membawa senjata yang diduga merupakan pistol mainan. Selain itu, pelaku juga menggunakan pedang dan linggis untuk mengancam korban.
Mereka juga menganiaya empat pegawai lainnya, sebelum masuk ke ruang penyimpanan untuk membuka brankas.
Setelah berhasil mengambil uang, pelaku langsung kabur. Salah satu korban yang tangannya diikat tali rafia berhasil membebaskan diri dan melapor ke polisi.
Kapolsek menerangkan, kasus dugaan perampokan ini masih dalam tahap penyelidikan. "Masih dalam penyelidikan, belum kita simpulkan dulu."
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Pada Ramadan ini yayasan membangun sumur bor beserta bangunan MCK di Ponpes dan Majelis Ta'lim Jamiatul Hidayah, Manglad, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur.
Program makan bergizi gratis (MBG) di Garut secara signifikan memperbaiki status gizi generasi muda.
Setelah hampir 2 dekade pasca reformasi bergulir, dalam perjalanannya negara hukum yang demokratis pelaksanaannya justru terjadi arah sebaliknya menuju defisit demokrasi.
Operasi pasar ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya menjelang hari raya
Dua diler dibuka di Jawa Barat, yakni di Kota Bandung dan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Satu diler flagship berada di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
BANK bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluncuran rangkaian event lari The Ultimate10K Series Powered by bank bjb.
Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsApp/telepon 0821-1606-621 atau layanan darurat polisi 110. Program ini, mengusung filosofi "sauyunan ngajaga lembur"
Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Tasikmalaya petugas kesehatan dan beberapa puskesmas harus terlibat menggerakan masyarakat supaya lingkungan bersih.
Pemusnahan ribuan miras, knalpot brong dan petasan merupakan bagian dari upaya cipta kondisi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Subang.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
Rumah Sakit (RS) Jasa Kartini Tasikmalaya merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mempertegas posisinya sebagai pionir layanan kesehatan swasta di Priangan Timur.
JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan.
WARGA Jawa Barat (Jabar) yang belum punya tiket mudik gratis 2026 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar masih berkesempatan mendapatkannya.
“Pembatasan ini akan mulai diberlakukan pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB
para mitra penyedia MBG harus memperhatikan kondisi kesehatan para pekerja di dapur SPPG
Penguatan sektor karet nasional harus dimulai dengan memberdayakan para petaninya sebagai pelaku utama.
