Polisi Masih Selidiki Kasus Perampokan di SPBU Babelan, Kerugian Rp130 Juta

Polisi melakukan penyelidikan di SPBU Babelan yang menjadi lokasi perampokan.(DOK/METRO TV)

APARAT kepolisian menaksir kerugian akibat pembobolan brankas di Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) 34.17604, Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencapai Rp130 juta. Uang yang diambil merupakan hasil penjualan pada Senin (9/3) lalu.

Kapolsek Babelan Komisaris Wito mengungkapkan, perkiraan kerugian berkisar antara Rp100 juta hingga Rp130 juta. "Itu uang hasil penjualan yang ada di brankas, tidak ada yang lain-lain."

Kapolsek menambahkan, para pelaku yang berjumlah empat orang diduga masuk ke area SPBU yang saat itu sudah tutup beroperasi sekitar pukul 03.30 WIB pada Selasa (10/3) dengan cara memanjat pagar. Saat itu, lima orang pegawai sedang beristirahat di mes karyawan.

"Saat korban sedang tidur, mereka didatangi pelaku dan menjadi kaget. Beberapa korban dipukul supaya tidak bergerak dan tangannya diikat," ujar Wito.

Berdasarkan keterangan saksi, para pelaku membawa senjata yang diduga merupakan pistol mainan. Selain itu, pelaku juga menggunakan pedang dan linggis untuk mengancam korban.

Mereka juga menganiaya empat pegawai lainnya, sebelum masuk ke ruang penyimpanan untuk membuka brankas.

Setelah berhasil mengambil uang, pelaku langsung kabur. Salah satu korban yang tangannya diikat tali rafia berhasil membebaskan diri dan melapor ke polisi.

Kapolsek menerangkan, kasus dugaan perampokan ini masih dalam tahap penyelidikan. "Masih dalam penyelidikan, belum kita simpulkan dulu."