Polda Jabar Siapkan Hotline Khusus Pemudik agar Aman dari Pungli di Daerah Wisata

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) resmi mengoperasikan layanan hotline khusus mudik untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode Idulfitri 2026. Kapolda Jawa Barat Irjen. Rudi Setiawan menyatakan kehadiranhotline ini merupakan representasi komitmen Polri dalam memberikan pelayanan cepat di lapangan.
Layanan ini dirancang sebagai jembatan komunikasi antara warga dan petugas selama perjalanan di wilayah hukum Jawa Barat.
"Hotline Mudik ini kami hadirkan sebagai bentuk kesiapsiagaan. Kami ingin memastikan setiap pemudik yang melintasi Jawa Barat merasa aman dan mendapatkan bantuan cepat jika mengalami kendala," kata Rudi di Bandung, Rabu (11/3).
Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsApp/telepon 0821-1606-621 atau layanan darurat polisi 110. Program ini, mengusung filosofi "sauyunan ngajaga lembur" yang mengedepankan kolaborasi kepolisian dan elemen masyarakat.
Tak hanya soal kemacetan, Polda Jabar juga memberikan perhatian khusus pada penanganan barang hilang, seperti kartu ATM atau ponsel, melalui kanal pengaduan yang nantinya akan disosialisasikan lebih lanjut oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar. Selain arus mudik, Rudi menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi praktik pungli di lokasi wisata selama libur Lebaran.
Dia telah menginstruksikan jajaran personel untuk mengawasi ketat titik-titik keramaian.
"Wisata jangan ada pungli, seperti parkir liar dengan tarif yang melonjak drastis. Kami siapkan tim agar pengawasan dimaksimalkan," tegasnya.
Dia pun meminta masyarakat tidak ragu melapor kepada petugas di lapangan jika menemukan praktik tersebut. Senada dengan Kapolda, Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, Komisaris Besar Raydian Kokrosono, menjelaskan bahwasaluran tersebut menjadi instrumen vital untuk memantau dinamika lalu lintas secara realtime selama Operasi Ketupat Lodaya.
"Informasi dari masyarakat sangat membantu kami memetakan kondisi di lapangan. Dengan laporan cepat, petugas bisa segera melakukan penguraian kemacetan maupun penanganan kecelakaan sehingga arus tetap lancar," kata Raydian. (BY)
Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Tasikmalaya petugas kesehatan dan beberapa puskesmas harus terlibat menggerakan masyarakat supaya lingkungan bersih.
Pemusnahan ribuan miras, knalpot brong dan petasan merupakan bagian dari upaya cipta kondisi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Subang.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
Rumah Sakit (RS) Jasa Kartini Tasikmalaya merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mempertegas posisinya sebagai pionir layanan kesehatan swasta di Priangan Timur.
JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan.
WARGA Jawa Barat (Jabar) yang belum punya tiket mudik gratis 2026 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar masih berkesempatan mendapatkannya.
“Pembatasan ini akan mulai diberlakukan pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB
para mitra penyedia MBG harus memperhatikan kondisi kesehatan para pekerja di dapur SPPG
Penguatan sektor karet nasional harus dimulai dengan memberdayakan para petaninya sebagai pelaku utama.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
Para pemudik diimbau lebih berhati-hati, terutama yang menuju ke wilayah selatan Cianjur.
Astra Infra sebagai penyedia layanan infrastruktur publik khususnya jalan tol, siap melayani pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman mereka.
KABAR gembira bagi masyarakat yang merencanakan pulang kampung pada periode Lebaran 2026.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut melaporkan temuan 34 kasus positif penyakit campak pada anak berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Labkesda Provinsi Jawa Barat.
KEMAMPUAN Pemerintah Iran dalam menggelola anggaran keuangan negara di tengah konflik dengan Israel dan Amerika, mendapat pujian dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved