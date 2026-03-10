Ruas Tol Astra Infra Bersiap Sambut Pemudik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
JALUR Tol yang dioperatori Astra Infra siap untuk menyambut pemudik. Berbagai persiapan telah dilakukan termasuk antisipasi cuaca ekstrem.
Group Chief Executive Officer ASTRA Infra, Firman Yosafat Siregar, menjelaskan Astra Infra sebagai penyedia layanan infrastruktur publik khususnya jalan tol, siap melayani pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman mereka.
“Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut 6,8 juta kendaraan yang diprediksi akan melalui ruas tol Astra infra selama arus mudik dan balik lebaran 2026,” tuturnya, Selasa (10/3).
Di antaranya kesiapan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, kesiapan petugas, rest area, serta koordinasi dalam mengantisipasi cuaca ekstrem dan juga kepadatan di lokasi tertentu.
“Berbagai upaya pemeliharaan dan peningkatan layanan telah dilakukan untuk menyambut arus kendaraan pada periode Lebaran mendatang. Petugas kami yang selalu berkoordinasi dengan segenap aparat terkait, juga siap melayani selama 24 jam bagi pengguna jalan yang membutuhkan bantuan,” lanjutnya.
Saat ini Astra Infra masih menyelesaikan penambahan lajur ketiga di sebagian ruas Tol Tangerang-Merak dan Cikopo-Palimanan sejak tahun lalu. “Kami juga mempersiapkan infrastruktur jalan dengan melakukan pemeliharaan perkerasan jalan yang akan selesai pada maksimal H-10 lebaran,” papar Firman.
Antisipasi cuaca ekstrem
Sementara itu, untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, Astra Infra telah melakukan pembersihan drainase secara rutin untuk mencegah terjadinya banjir, penguatan beberapa titik lereng sebagai pencegahan tanah longsor, pemasangan moveable concrete barrier (MCB) dan geobag untuk mencegah meluapnya air ke badan jalan, serta penyiapan pompa di titik-titik rawan banjir.
Selain itu, juga dipastikan perambuan dalam kondisi baik untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Dia menambahkan bahwa Astra Infra juga menyiapkan rest area yang nyaman untuk pemudik serta memastikan ketersediaan SPBU, SPKLU, toilet, mushola, area parkir, serta beragam pilihan kuliner.
“Kami juga menyiagakan lebih dari 800 petugas yang dilengkapi lebih dari 90 kendaraan operasional jalan tol yang terdiri dari armada patroli, derek, rescue, hingga ambulance,” lanjut Firman.
Tidak hanya itu, dalam memastikan keamanan dan kelancaran berkendara pengguna jalan tol, ASTRA Infra telah menyiapkan lebih dari 500 unit CCTV terintegrasi yang didukung oleh 7 unit traffic counter, dan layanan sentra komunikasi 24 jam.
“Diprediksi ada 6,8 juta kendaraan yang akan melalui ruas tol Astra infra selama arus mudik dan balik lebaran 2026. Angka ini meningkat sekitar 2,1 persen dibandingkan volume lalu lintas kendaraan pada periode yang sama pada 2025,” tandasnya.
