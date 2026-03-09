Pemkab Bandung Kucurkan Rp12 miliar untuk THR P3K Paruh Waktu

Bupati Bandung Dadang Supriatna menandatangani keputusan penyaluran THR untuk tenaga P3K paruh waktu.(MI/BAYU ANGGORO)

PEMERINTAH Kabupaten Bandung memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di wilayahnya akan menerima tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2026.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk THR bagi 7.550 orang PPPK paruh waktu. Kepastian ini dibuktikan saat orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut menandatangani berkas pengajuan pencairan.

Baca juga : Ini Tips Mengeluarkan THR untuk Investasi Bagi Gen Z

"Alhamdulillah, sudah saya tandatangani untuk pengajuan pencairan THR PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bandung. Nilainya Rp12 miliar untuk 7.550 orang. Insya Allah segera cair," ujarnya, Senin (9/3).

Nantinya, alokasi THR tersebut akan didistribusikan kepada beberapa klaster tenaga kerja, yakni guru dan tenaga kependidikan yang berjumlah 4.320 orang, dengan rincian 2.379 guru dan 1.941 orang tenaga kependidikan. Sisanya merupakan P3K di luar guru dan tenaga kependidikan.

Dadang menegaskan pengangkatan dan pemberian hak bagi PPPK paruh waktu ini merupakan implementasi dari Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Kebijakan tersebut mengatur transformasi status tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu secara bertahap.

Baca juga : Disnaker Kota Sukabumi Buka Posko Pengaduan THR dan BHR

"Ini adalah bentuk perhatian kami. Mereka selama ini turut menjalankan tugas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Bandung. Kami ingin memastikan mereka juga merasakan kebahagiaan menyambut hari raya," tegasnya.

Terkait waktu pencairan, meski belum merinci tanggal pastinya, Pemkab Bandung melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tengah melakukan akselerasi proses administrasi agar dana tersebut masuk ke rekening setiap pegawai sebelum Lebaran tiba.

"Pokoknya secepatnya kita bayarkan," tandas Dadang.