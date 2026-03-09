Ini Tips Mengeluarkan THR untuk Investasi Bagi Gen Z

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MOMEN Lebaran selalu menjadi waktu yang paling dinantikan, terutama bagi generasi Z. Selain menjadi ajang silaturahmi, kehadiran Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi daya tarik utama.
Namun, ada pergeseran menarik dalam cara generasi ini memaknai dana tambahan tersebut. Berdasarkan riset YouGov tahun 2025, mayoritas Gen Z kini lebih memilih mengalokasikan THR mereka untuk ditabung atau diinvestasikan dibandingkan sekadar konsumsi sesaat.
Kesadaran finansial yang meningkat ini menunjukkan bahwa investasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis untuk masa depan. Lantas, bagaimana cara mengelola dana THR agar memberikan hasil yang optimal?
Banyak orang masih terjebak dalam pola pikir bahwa THR adalah "uang kaget" yang bebas dihabiskan.
Padahal, menggunakan THR untuk investasi memiliki keunggulan psikologis dan teknis. Karena dana ini berada di luar gaji bulanan, arus kas utama (cash flow) Anda tidak akan terganggu.
F.X. Sutjiharto, M.M., seorang penulis dan edukator trading terkemuka, menekankan pentingnya momentum ini.
"Menggunakan THR untuk investasi berarti Anda memulai perjalanan finansial tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari. Ini adalah kesempatan emas yang datang hanya sekali setahun," ujarnya.
Dengan dana khusus ini, investor pemula juga dapat belajar mengelola aset tanpa tekanan emosional yang berlebihan.
Agar dana THR tidak menguap begitu saja, berikut adalah empat langkah yang bisa diterapkan:
Meskipun antusiasme berinvestasi sangat baik, ada beberapa hal yang harus dihindari. Jangan pernah menginvestasikan seluruh THR jika Anda belum memiliki dana darurat yang memadai.
Selain itu, hindari mengikuti ajakan investasi spekulatif tanpa melakukan riset mendalam terlebih dahulu.
Berdasarkan kalender tahun 2026, Idul Fitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026. Merujuk pada regulasi yang mewajibkan pembayaran THR paling lambat 14 hari sebelum hari raya, maka dana THR diperkirakan akan mulai cair di sekitar tanggal 7 Maret 2026.
Memulai kebiasaan berinvestasi dari sekarang akan memberikan dampak positif yang nyata bagi masa depan finansial Anda. (Z-1)
