Jangan Asal Sentuh Balita saat Lebaran demi Cegah Penularan Campak

ilustrasi(Antara)

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh balita untuk mencegah terjadinya penularan campak.

"Kebiasaan asal sentuh anak bayi balita saat kumpul terutama lebaran, seperti itu sebaiknya memang dikurangi atau dihindari karena risiko penularan campak tinggi. Dan sangat terkait dengan komunikasi informasi edukasi, bagaimana promosi kesehatan kepada masyarakat," kata Andi dalam konferensi pers, Jumat (6/3).

Imbauan Kementerian Kesehatan pada saat momen hari raya Idul Fitri, apabila ada anak demam, ruam, maka segera ke pasintas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan termasuk pemeriksaannya. Selain itu, bagi orang dengan gejala atau penderita campak maka kegiatan kumpul saat momen lebaran idul fitri sebaiknya tidak dilakukan karena sangat rawan menularkan campak ke orang lain.

"Saat Lebaran kita harus kumpul atau bersilaturahmi. Tetapi khusus kepada penderita, atau kasus yang mengiliki gejala demam, kemudian juga ada tanda-tanda suspek campak seperti ruam kemerahan, sebaiknya tidak kumpul-kumpul atau pergi ke tempat-tempat wisata, dan juga ke tempat-tempat keramaian lain. Sebaiknya di rumah saja," ujar dia.

Diketahui penderita campak wajib melakukan isolasi dan membatasi aktivitas di luar rumah hingga dinyatakan benar-benar sembuh total demi melindungi orang lain.

"Campak itu sangat tinggi tingkat penularannya. Dari satu orang bisa menularkan ke 12 sampai 18 orang," ungkapnya.

Menurutnya, tindakan kumpul-kumpul atau pun keluar rumah saat masa infeksi aktif sangat berisiko menciptakan klaster penularan baru di tempat umum secara bersamaan. (E-3)