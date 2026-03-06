Kemenkes Tegur Influencer Ruce Nuenda: Satu Pasien Campak Bisa Tulari 18 Orang!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memberikan respons tegas terhadap perilaku influencer Ruce Nuenda yang tetap beraktivitas di ruang publik meski tengah terinfeksi penyakit campak. Kemenkes mengingatkan bahwa campak merupakan salah satu penyakit dengan tingkat penularan paling tinggi di dunia.
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menjelaskan bahwa satu orang penderita campak memiliki kemampuan untuk menularkan virus tersebut kepada belasan orang lainnya dalam waktu yang sangat singkat.
Andi menekankan bahwa penderita campak wajib melakukan isolasi dan membatasi aktivitas di luar rumah hingga dinyatakan benar-benar sembuh total demi melindungi orang lain.
"Campak itu sangat tinggi tingkat penularannya. Dari satu orang bisa menularkan ke 12 sampai 18 orang," ujar Andi dalam Konferensi Pers Update Kasus Campak di Indonesia yang digelar secara daring, Jumat (6/3).
Menurutnya, tindakan keluar rumah saat masa infeksi aktif sangat berisiko menciptakan klaster penularan baru di tempat umum secara bersamaan.
Kemenkes menyayangkan aksi Ruce Nuenda yang justru membagikan momen berolahraga di luar rumah melalui Instagram Story, lengkap dengan foto ruam kemerahan di tangan dan kakinya. Sebagai figur publik, Ruce seharusnya menjadi contoh dalam penerapan protokol kesehatan.
"Mestinya sebagai influencer tidak melakukan itu, karena bisa mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat," tegas Andi.
Bagi masyarakat yang merasa sempat bertemu atau berada di lokasi yang sama dengan sang influencer saat ia sakit, Kemenkes meminta untuk segera melakukan pemantauan kesehatan mandiri.
Jika muncul gejala demam yang disertai ruam merah pada kulit, warga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. Hal ini krusial untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang belum divaksinasi dan ibu hamil yang berisiko tinggi jika terpapar virus campak.
Sebelumnya, unggahan Ruce Nuenda memicu kecaman luas dari warganet. Banyak pihak menilai tindakan tersebut egois dan membahayakan keselamatan publik, mengingat virus campak dapat bertahan di udara (airborne) dalam waktu tertentu.
LONJAKAN kasus campak yang terjadi belakangan ini dinilai menjadi indikator menurunnya kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat
Kepala Dinkes Depok Devi Maryori menekankan pencegahan campak melalui pemantauan, imunisasi, dan edukasi kesehatan masyarakat.
CAMPAK masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memastikan ketersediaan vaksin campak-rubella (Vaksin MR) di Indonesia dalam kondisi aman untuk mendukung percepatan pelaksanaan imunisasi.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memastikan ketersediaan vaksin campak-rubella (Vaksin MR) di Indonesia dalam kondisi aman untuk mendukung percepatan pelaksanaan imunisasi.
Prevalensi obesitas di Indonesia naik menjadi 23,4%. Kemenkes imbau masyarakat cermat pilih pangan olahan dan batasi GGL. Simak panduan lengkapnya di sini.
Kemenkes mengingatkan bahwa campak merupakan penyakit sangat menular. Campak juga dapat menyebabkan komplikasi hingga kematian jika tidak dideteksi secara dini. Imunisasi bisa mencegahnya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved