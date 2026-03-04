Sejarah Penyakit Campak: Penemu, Asal-usul, dan Evolusi Vaksin dari Masa ke Masa

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Penyakit campak atau rubeola telah menjadi musuh bebuyutan umat manusia selama ribuan tahun. Sebelum vaksin ditemukan, campak dianggap sebagai fenomena kesehatan yang tak terelakkan bagi setiap anak. Namun, perjalanan panjang untuk memahami dan menaklukkan virus ini melibatkan dedikasi para ilmuwan lintas zaman, dari era keemasan Islam hingga laboratorium modern di Amerika Serikat.
Penelitian genetika molekuler menunjukkan bahwa virus campak (Measles virus) merupakan hasil evolusi dari Rinderpest, penyakit mematikan yang menyerang sapi. Para ahli sejarah medis memperkirakan bahwa lompatan spesies (spillover) dari sapi ke manusia terjadi sekitar abad ke-6 SM, bertepatan dengan pertumbuhan populasi manusia di peradaban kuno yang mulai padat.
Sosok yang pertama kali berhasil membedakan campak dari penyakit ruam lainnya secara ilmiah adalah Muhammad bin Zakariya al-Razi (865–925 M). Dalam karyanya Kitab al-Jadari wa-al-Hasbah, dokter Persia ini memberikan deskripsi klinis yang sangat akurat, mencatat bahwa campak lebih berbahaya bagi sistem pernapasan dibandingkan cacar.
Meskipun gejalanya sudah lama diketahui, agen penyebab campak tetap menjadi misteri hingga abad ke-20. Berikut adalah tonggak sejarah penting dalam penanganan campak:
John Enders berhasil melemahkan virus campak di laboratorium sehingga dapat digunakan untuk merangsang sistem imun tanpa menyebabkan penyakit. Pada tahun 1963, vaksin campak pertama resmi dilisensikan. Penemuan ini membuat angka kematian akibat campak di seluruh dunia turun secara drastis dalam beberapa dekade berikutnya.
|Tahun
|Pencapaian
|1963
|Vaksin campak pertama (Edmonston-B strain) dilisensikan.
|1971
|Penggabungan vaksin menjadi MMR (Measles, Mumps, Rubella) oleh Maurice Hilleman.
|2000-an
|Inisiatif global untuk eliminasi campak menurunkan kematian hingga 80%.
Secara medis, Al-Razi (Rhazes) adalah orang pertama yang mendefinisikan campak secara spesifik sebagai penyakit yang berbeda dari cacar pada abad ke-10.
Vaksin campak pertama kali dikembangkan oleh John Franklin Enders pada tahun 1963.
Belum. Meskipun vaksin tersedia, campak masih sering muncul kembali di wilayah dengan cakupan imunisasi yang rendah, termasuk beberapa laporan kasus di tahun 2026.
Sejarah campak adalah bukti nyata bagaimana ilmu pengetahuan mampu mengubah ancaman mematikan menjadi penyakit yang dapat dicegah. Dari pengamatan tajam Al-Razi hingga teknologi laboratorium John Enders, perlindungan yang kita miliki hari ini adalah warisan dari ribuan tahun riset medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved