Sejarah Penyakit Campak: Penemu, Asal-usul, dan Evolusi Vaksin dari Masa ke Masa

Ilustrasi(Freepik.com)

Penyakit campak atau rubeola telah menjadi musuh bebuyutan umat manusia selama ribuan tahun. Sebelum vaksin ditemukan, campak dianggap sebagai fenomena kesehatan yang tak terelakkan bagi setiap anak. Namun, perjalanan panjang untuk memahami dan menaklukkan virus ini melibatkan dedikasi para ilmuwan lintas zaman, dari era keemasan Islam hingga laboratorium modern di Amerika Serikat.

Asal-usul Virus: Warisan dari Hewan Ternak

Penelitian genetika molekuler menunjukkan bahwa virus campak (Measles virus) merupakan hasil evolusi dari Rinderpest, penyakit mematikan yang menyerang sapi. Para ahli sejarah medis memperkirakan bahwa lompatan spesies (spillover) dari sapi ke manusia terjadi sekitar abad ke-6 SM, bertepatan dengan pertumbuhan populasi manusia di peradaban kuno yang mulai padat.

Tokoh Kunci: Muhammad bin Zakariya al-Razi Sosok yang pertama kali berhasil membedakan campak dari penyakit ruam lainnya secara ilmiah adalah Muhammad bin Zakariya al-Razi (865–925 M). Dalam karyanya Kitab al-Jadari wa-al-Hasbah, dokter Persia ini memberikan deskripsi klinis yang sangat akurat, mencatat bahwa campak lebih berbahaya bagi sistem pernapasan dibandingkan cacar. Baca juga : Vaksin Campak Penting untuk Mencegah Komplikasi

Perjalanan Menuju Penemuan Vaksin

Meskipun gejalanya sudah lama diketahui, agen penyebab campak tetap menjadi misteri hingga abad ke-20. Berikut adalah tonggak sejarah penting dalam penanganan campak:

1757: Francis Home, dokter Skotlandia, membuktikan bahwa campak disebabkan oleh agen infeksius dalam darah.

Francis Home, dokter Skotlandia, membuktikan bahwa campak disebabkan oleh agen infeksius dalam darah. 1846: Peter Panum mengamati bahwa penderita campak yang sembuh akan memiliki kekebalan seumur hidup.

Peter Panum mengamati bahwa penderita campak yang sembuh akan memiliki kekebalan seumur hidup. 1954: John Franklin Enders dan Thomas C. Peebles berhasil mengisolasi virus campak di laboratorium menggunakan sampel dari pasien bernama David Edmonston.

John Franklin Enders: Bapak Vaksin Modern

John Enders berhasil melemahkan virus campak di laboratorium sehingga dapat digunakan untuk merangsang sistem imun tanpa menyebabkan penyakit. Pada tahun 1963, vaksin campak pertama resmi dilisensikan. Penemuan ini membuat angka kematian akibat campak di seluruh dunia turun secara drastis dalam beberapa dekade berikutnya.

Evolusi Vaksin dari Masa ke Masa

Tahun Pencapaian 1963 Vaksin campak pertama (Edmonston-B strain) dilisensikan. 1971 Penggabungan vaksin menjadi MMR (Measles, Mumps, Rubella) oleh Maurice Hilleman. 2000-an Inisiatif global untuk eliminasi campak menurunkan kematian hingga 80%.

People Also Ask (FAQ)

Siapa penemu pertama penyakit campak?

Secara medis, Al-Razi (Rhazes) adalah orang pertama yang mendefinisikan campak secara spesifik sebagai penyakit yang berbeda dari cacar pada abad ke-10.

Baca juga : Dokter Pastikan Vaksinasi Campak tidak Menimbulkan Kecacatan

Kapan vaksin campak ditemukan?

Vaksin campak pertama kali dikembangkan oleh John Franklin Enders pada tahun 1963.

Apakah campak sudah punah?

Belum. Meskipun vaksin tersedia, campak masih sering muncul kembali di wilayah dengan cakupan imunisasi yang rendah, termasuk beberapa laporan kasus di tahun 2026.