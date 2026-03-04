Campak Penyakit Menular Bisa Sebabkan Komplikasi, Imunisasi Kunci Pencegahan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan bahwa campak merupakan penyakit yang sangat menular. Campak juga dapat menyebabkan komplikasi hingga kematian jika tidak dideteksi secara dini. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman di Jakarta, Rabu (4/3) mengatakan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di daerah menjadi kunci pencegahan untuk memutus rantai penularan.
Menurut Aji, misinformasi mengenai vaksin campak membuat penolakan imunisasi terjadi. Ia menyebut misinformasi soal imunisasi banyak beredar di media sosial.
Cakupan imunisasi yang turun, sambung dia, sangat berdampak pada peningkatan kasus campak belakangan ini.
Kemenkes mencatat pada tahun 2025 Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dilaporkan terjadi di 87 kabupaten/kota. Adapun tahun 2026 KLB campak di 24 kabupaten/kota. Terdapat 10 kabupaten/kota yang mengalami KLB campak selama dua tahun berturut-turut, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sleman, Kabupaten Jember, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Makassar.
Oleh karena itu, Aji mengatakan Kemenkes menggalakkan edukasi dan melawan misinformasi agarcakupan imunisasi campak meningkat.
Selain itu, Kemenkes melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) dan Imunisasi Kejar Serentak untuk mengejar cakupan imunisasi campak.
" Imunisasi untuk menanggulangi KLB melalui dua mekanisme utama yaitu ORI dan Imunisasi Kejar Serentak atau Catch Up Campaign," ucap dia.
Untuk melawan disinformasi mengenai imunisasi campak, Aji mengatakan Kemenkes berkoordinasi dengan organisasi keagamaan dan Kementerian Dalam Negeri sehingga imunisasi campak mendapat dukungan.
Aji meminta agar orangtua segera mengunjungi fasilitas kesehatan ketika anak mereka mengalami gejala campak. Kecepatan deteksi dini berpengaruh pada penularan.
Masyarakat, sambung dia, dapat bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran penyakit campak yakni melaporkan dan memeriksakan anak yang mengalami gejala demam dan ruam. Anak-anak juga bisa mendapatkan imunisasi campak di posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. (Ant/H-4)
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KLB campak merebak di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya imunisasi untuk mencegah penularancam
Kemenkes laporkan 8.224 suspek campak hingga Maret 2026. Simak sebaran wilayah KLB dan jadwal imunisasi tambahan MR untuk anak PAUD/TK di sini.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memastikan ketersediaan vaksin campak-rubella (Vaksin MR) di Indonesia dalam kondisi aman untuk mendukung percepatan pelaksanaan imunisasi.
Kemenkes ingatkan bahaya penularan campak setelah influencer Ruce Nuenda nekat olahraga di luar rumah saat sakit. Satu orang bisa tulari 18 orang!
Prevalensi obesitas di Indonesia naik menjadi 23,4%. Kemenkes imbau masyarakat cermat pilih pangan olahan dan batasi GGL. Simak panduan lengkapnya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved