Kasus Campak Melonjak 147 Persen, Waspadai Klaster Baru di 11 Provinsi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan lonjakan signifikan kasus campak di awal tahun 2026. Hingga minggu ketujuh tahun ini, tercatat sebanyak 8.224 kasus suspek dengan 572 kasus terkonfirmasi laboratorium dan empat kematian. Kondisi ini menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus terbanyak, tepat di bawah Yaman.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 13 Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terkonfirmasi laboratorium di 17 kabupaten/kota. Penemuan kasus suspek pada periode Januari-Februari 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2025.
Adapun lima provinsi dengan laporan KLB terbanyak pada awal 2026 meliputi Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DIY, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lonjakan ini disebut berkaitan erat dengan ketimpangan cakupan imunisasi di tingkat daerah selama beberapa tahun terakhir.
Menanggapi situasi ini, pemerintah akan memulai program imunisasi campak-rubela (MR) tambahan atau crash program mulai pekan depan. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak di tingkat PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK), terutama di wilayah dengan cakupan imunisasi rutin yang masih di bawah target 95%.
"Penguatan imunisasi kita lakukan secara rutin dan imunisasi kejar MR. Pemberian imunisasi tambahan di daerah KLB ini merupakan langkah mitigasi untuk memutus rantai penularan secara cepat," ujar dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring.
Kewaspadaan nasional juga meningkat setelah adanya notifikasi dari otoritas kesehatan Australia terkait dua kasus campak pada warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta pada Februari 2026. Salah satu kasus melibatkan anak berusia 6 tahun yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
Pemerintah kini memperketat skrining di pintu masuk negara melalui pengisian deklarasi kesehatan dan pemeriksaan suhu tubuh bagi pelaku perjalanan internasional. Masyarakat diimbau untuk segera melengkapi status imunisasi anak dan waspada terhadap gejala demam tinggi yang disertai ruam kemerahan.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KLB campak merebak di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya imunisasi untuk mencegah penularancam
Kemenkes mengingatkan bahwa campak merupakan penyakit sangat menular. Campak juga dapat menyebabkan komplikasi hingga kematian jika tidak dideteksi secara dini. Imunisasi bisa mencegahnya
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memastikan ketersediaan vaksin campak-rubella (Vaksin MR) di Indonesia dalam kondisi aman untuk mendukung percepatan pelaksanaan imunisasi.
Kebiasaan asal sentuh anak bayi balita saat kumpul terutama lebaran, seperti itu sebaiknya memang dikurangi atau dihindari karena risiko penularan (campak) tinggi.
IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyoroti meningkatnya kembali kasus campak di sejumlah wilayah Indonesia yang dikaitkan dengan melemahnya herd immunity atau kekebalan kelompok.
Penemuan kasus suspek campak pada tahun 2025 meningkat signifikan, yakni 147 persen dibandingkan tahun 2024, sehingga penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi prioritas utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved