Bahaya Campak pada Anak dan Dewasa: Gejala, Komplikasi, dan Cara Mencegah

Ilustrasi(Freepik.com)

Penyakit campak kembali menjadi sorotan tajam di Indonesia pada awal tahun 2026. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga pekan ke-7 tahun 2026, tercatat lebih dari 8.224 kasus suspek campak dengan 4 kematian yang dilaporkan. Meskipun sering dianggap sebagai penyakit "ruam biasa" pada masa kanak-kanak, campak atau rubeola adalah salah satu penyakit paling menular di dunia yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan serius.

Mengapa Campak Sangat Berbahaya?

Bahaya utama campak bukan terletak pada ruam merahnya, melainkan pada kemampuannya melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Virus Morbillivirus menyerang sel-sel imun, menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai "amnesia imun". Hal ini membuat penderita sangat rentan terhadap infeksi bakteri dan virus lain bahkan setelah gejala campaknya hilang.

Komplikasi Serius yang Mengancam Jiwa Pneumonia (Radang Paru-Paru): Penyebab kematian paling umum akibat campak pada anak-anak.

Penyebab kematian paling umum akibat campak pada anak-anak. Ensefalitis (Radang Otak): Terjadi pada 1 dari 1.000 kasus, dapat menyebabkan kerusakan otak permanen.

Terjadi pada 1 dari 1.000 kasus, dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Diare Berat: Memicu dehidrasi hebat yang mengancam nyawa.

Memicu dehidrasi hebat yang mengancam nyawa. Kebutaan: Akibat kekurangan Vitamin A akut saat terinfeksi virus.

Gejala yang Harus Diwaspadai (Update 2026)

Mengingat lonjakan kasus di beberapa provinsi, masyarakat diimbau mengenali fase gejala berikut:

Baca juga : Vaksin MR dan HPV Jadi Langkah Penting untuk Cegah Penyakit Menular Sejak Dini

Fase Awal: Demam tinggi (mencapai 40°C), batuk kering, pilek, dan mata merah.

Demam tinggi (mencapai 40°C), batuk kering, pilek, dan mata merah. Bintik Koplik: Bintik putih kecil di bagian dalam pipi yang muncul sebelum ruam kulit.

Bintik putih kecil di bagian dalam pipi yang muncul sebelum ruam kulit. Fase Ruam: Ruam merah yang mulai menyebar dari belakang telinga ke seluruh tubuh.

Langkah Pencegahan dan Penanganan

Hingga saat ini, tidak ada obat medis khusus untuk membunuh virus campak. Pengobatan bersifat suportif untuk meredakan gejala. Pencegahan tetap menjadi kunci utama melalui:

Imunisasi Lengkap: Vaksin MR dosis pertama (9 bulan) dan dosis kedua (18 bulan). Pemberian Vitamin A: Krusial untuk mencegah kerusakan mata. Isolasi Mandiri: Mengingat penularan lewat udara (airborne), penderita harus dipisahkan dari orang sehat.

People Also Ask (FAQ)

Apakah orang dewasa bisa terkena campak?

Ya, orang dewasa yang belum memiliki kekebalan (belum divaksin atau belum pernah sakit campak) dapat tertular dengan risiko komplikasi yang lebih berat.

Apakah vaksin campak aman?

Vaksin MR/MMR telah dinyatakan aman oleh WHO dan Kemenkes RI. Manfaat perlindungannya jauh lebih besar daripada risiko efek samping ringan yang mungkin muncul.

Bagaimana cara penularan campak?

Virus menyebar melalui percikan ludah (droplet) saat penderita batuk atau bersin, serta dapat bertahan di udara selama 2 jam.