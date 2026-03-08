Disnaker Kota Sukabumi Buka Posko Pengaduan THR dan BHR

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DINAS Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi, Jawa Barat, membuka posko informasi dan pengaduan tunjangan hari raya (THR) maupun bonus hari raya (BHR).
Sekaligus juga, Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran pemberian Bonus Hari Raya (BHR) keagamaan bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kota Sukabumi, Nia Vaulina, menjelaskan posko informasi THR sudah dibuka sejak dua pekan atau 15 hari sebelum Idulfitri 1447 Hijriah. Keberadaan posko ini untuk memberikan layanan informasi kepada karyawan atau buruh yang ingin mengetahui besaran nilai THR.
"Nanti, pada H-7 Idulfitri, kami mulai membuka posko pengaduan. Bagi karyawan atau buruh yang belum mendapatkan THR hingga H-1, bisa mengadukannya kepada kami. Selanjutnya kami sampaikan aduan ini kepada pengawas ketenagakerjaan di Pemprov Jawa Barat," kata Nia, Minggu (8/3).
Nia mengingatkan perusahaan, THR dan BHR harus diberikan dalam bentuk uang tunai, utuh, dan tidak boleh dicicil. THR diberikan bagi pegawai tetap maupun tidak tetap yang memiliki masa kerja satu bulan lebih secara terus-menerus.
"Bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun secara terus-menerus atau lebih, THR-nya satu bulan upah. Tapi bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan lebih secara terus-menerus tetapi kurang dari setahun, THR-nya diberikan secara proporsional," jelasnya.
Sedangkan besaran BHR bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi ditetapkan minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Persyaratan lainnya tak jauh berbeda dengan pemberian THR.
"BHR wajib diberikan dalam bentuk uang tunai paling lambat H-7," tuturnya.
Disnaker intensif menyosialisasikan dua surat edaran itu kepada berbagai pihak terkait. Pekan depan diagendakan memonitoring pembayaran THR dan BHR ke setiap perusahaan. (BB)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
