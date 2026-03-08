Sejumlah da'i kondang membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam Persis Ramadan Expo 2026(ISTIMEWA)

RIBUAN umat Muslim dan jama'ah Persatuan Islam mengunjungi Persis Ramadan Expo 2026 yang digelar 6-8 Maret di Trans Studi Mall, Kota Bandung.

Sejumlah da'i kondang dan publik figur ikut memeriahkan gelaran yang berlangsung tiga hari itu. Mereka menebar pengetahuan, perbaikan akhlak dan moral, serta semangat baik dan kegembiran dalam gelaran pertama yang dilaksanakan Pimpinan Pusat Persis itu.

Da'i kondang yang hadir di antaranya Ustaz Sudi Muttaqien, Ustaz Adam Amiruddin, KH Harus Muslim, dan KH Zae Nandang. Sementara publik figur yang menjadi pengisi acara di antaranya Arman Maulana, Irfan Hakim, Yukie Pas Band, dan Pidi Baiq.

Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo. Dalam even ini, dikolaborasikan tiga even dakwah, edufair, dan pemberdayaan ekonomi ummat.



"Expo ini menjadi salah satu bagian transformasi dakwah Persis yang tidak hanya bertablig melalui mimbar tapi juga melalui seni dan budaya juga," kata Ketua Pelaksana Persis Ramadhan Expo 2026, Tatan Ahmad Santana.

Sementara itu presenter kondang, Irfan Hakim mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi, dirinya merupakan keluarga besar Persatuan Islam (Persis).

"Saya keluarga besar Persis dan juga orang Bandung. Jadi berasa pulang kampung berada di even ini," terangnya.

Irfan merasa terkesan dengan even Persis Ramadan Expo ini. Karena tidak hanya menggelar expo UMKM saja, tapi juga dilaksanakan kajian keislaman dan juga seminar-seminar yang sangat inspiratif.

"Even ini sangat luar biasa dengan mengkolaboraaikan dakwah, edufair, dan ekonomi keumatan," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Pidi Baiq. Menurutnya, Persis selalu bekerja luar biasa termasuk dalam penyelenggaraa even ini.

"Sangat luar biasa. Saya tidak menyangka Persis bisa membuat even sekeren ini," tandasnya.

Persis Ramadan Expo 2026 untuk pertama kalinya digelar. Kegiatan ini dibuka Menteri Koperasi Ferry Juliantono.