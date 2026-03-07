EIGER Adventure Land Gelar Rekrutmen, Lebih dari 600 Warga Megamendung Ikut Seleksi

Headline
KEBERADAAN Eiger Adventure Land di Kabupaten Bogor terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang terbaru, EIGER Adventure Land menggelar proses rekrutmen massal.
Lebih dari 600 warga mengikuti proses ini. Mereka berasal dari Kecamatan Megamendung dan sekitarnya, di Kabupaten Bogor.
Kegiatan yang terdiri dari rangkaian psikotes dan sesi wawancara ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan ekowisata tersebut.
Melalui agenda rekrutmen ini, EIGER Adventure Land berupaya memastikan bahwa pengembangan kawasan ekowisata dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Ini upaya untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Megamendung, sekaligus tetap selaras dengan upaya pemulihan lahan kritis dan pelestarian kawasan hutan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif tersebut, pembukaan kegiatan rekrutmen turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, antara lain Camat Megamendung Ridwan serta Kepala Desa Sukagalih Alwansyah Sudarman.
Kehadiran para pemangku kepentingan lokal tersebut menegaskan komitmen bersama untuk memastikan proses rekrutmen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar.
Camat Ridwan menyampaikan apresiasi kepada EIGER Adventure Land atas
kesempatan kerja yang dibuka secara luas, khususnya bagi masyarakat setempat.
“Kami memberikan apresiasi kepada EIGER Adventure Land yang telah membuka lowongan pekerjaan serta mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari warga di sekitar lokasi. Ini merupakan langkah positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kami,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta rekrutmen untuk tetap bersemangat menjalani proses seleksi.
“Ikuti proses ini dengan baik, tetap semangat, dan jangan berkecil hati apabila hasilnya belum sesuai harapan. Peluang selalu datang bagi mereka yang terus berusaha,” tambahnya.
Dampak ekonomi berkelanjutan
Sejalan dengan apresiasi tersebut, EIGER Adventure Land kembali menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Megamendung.
Bagi EIGER Adventure Land, proses rekrutmen tidak hanya berfokus pada kompetensi profesional, tetapi juga pada karakter, integritas, serta keselarasan nilai sebagai fondasi budaya organisasi yang kuat dan bertanggung jawab.
“Membangun organisasi tidak hanya tentang kemampuan, tetapi juga karakter. Setiap individu yang bergabung bersama EIGER Adventure Land membawa nilai yang kami junjung dan berkontribusi dalam menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya.
Melalui penyelenggaraan rekrutmen massal ini, EIGER Adventure Land menegaskan perannya sebagai mitra pemberdayaan masyarakat di wilayah operasionalnya. Saat ini, lebih dari 200 pegawai EIGER Adventure Land berasal dari Kecamatan Megamendung.
Ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Ketika sudah beroperasi dan resmi dibuka untuk publik, EIGER Adventure Land akan terus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk tumbuh dan berkembang bersama.
Dukungan pemerintah daerah dan antusiasme warga telah memberikan dampak
ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Megamendung
