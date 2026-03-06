Rekrutmen Massal, 600 Lebih Warga Megamendung Puncak Ikut Seleksi di EIGER Adventure Land

Ilustrasi(Dok EAL)

RATUSAN orang warga Kecamatan Megamendung dan sekitarnya (Puncak), Kabupaten Bogor, ikut seleksi dalam penerimaan pegawai yang digelar EIGER Adventure Land (EAL), kemarin.

Ekowisata yang terletak di kaki Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Desa Sukagalih, Megamendung ini, menggelar rekrutmen massal.

Lebih dadi 600 orang rangkaian psikotes dan sesi wawancara. Rekrutmen merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan ekowisata tersebut.

Seperti dijelaskan Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya, melalui agenda rekrutmen ini, EIGER Adventure Land berupaya memastikan bahwa pengembangan kawasan ekowisata dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat setempat.

Memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Megamendung,

sekaligus tetap selaras dengan upaya pemulihan lahan kritis dan pelestarian kawasan hutan.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk berperan aktif dalam menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Megamendung.

Bagi EIGER Adventure Land, proses rekrutmen tidak hanya berfokus pada kompetensi profesional, tetapi juga pada karakter, integritas, serta keselarasan nilai sebagai fondasi budaya organisasi yang kuat dan bertanggung jawab.

“Membangun organisasi tidak hanya tentang kemampuan, tetapi juga karakter. Setiap individu yang bergabung bersama EIGER Adventure Land membawa nilai yang kami junjung dan berkontribusi dalam menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya, melalui keterangan pers tertulisnya, Jumat (6/3).

Melalui penyelenggaraan rekrutmen massal ini, lanjut pria yang akrab disapa Nunu ini, EIGER Adventure Land menegaskan perannya sebagai mitra pemberdayaan masyarakat di wilayah operasionalnya.

Dia menyebut, saat ini, lebih dari 200 pegawai EIGER Adventure Land berasal dari Kecamatan Megamendung. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

"Ketika sudah beroperasi dan resmi dibuka untuk publik, EIGER Adventure Land akan terus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk tumbuh dan berkembang bersama".

Menurutnya dukungan pemerintah daerah dan antusiasme warga telah memberikan dampak ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Megamendung.

Dukungan pemda

Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif tersebut, pembukaan kegiatan rekrutmen turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah (Pemda). Tampak hadir Camat Megamendung Ridwan dan Kepala Desa Sukagalih Alwansyah Sudarman.

Kehadiran para pemangku kepentingan lokal tersebut menegaskan komitmen bersama untuk memastikan proses rekrutmen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Ridwan menyampaikan apresiasi kepada EIGER Adventure Land atas kesempatan kerja yang dibuka secara luas, khususnya bagi masyarakat setempat.

"Kami memberikan apresiasi kepada EIGER Adventure Land yang telah membuka lowongan pekerjaan serta mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari warga di sekitar lokasi. Ini merupakan langkah positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kami,” ujar Ridwan.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta rekrutmen untuk tetap bersemangat menjalani proses seleksi.

“Ikuti proses ini dengan baik, tetap semangat, dan jangan berkecil hati apabila hasilnya belum sesuai harapan. Peluang selalu datang bagi mereka yang terus berusaha,” tutupnya. (H-2)