Sumedang Awasi Ketat Dapur SPPG

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PEMERINTAH Kabupaten Sumedang terus mengawal operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upayanya ialah terus mengawasi kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pekan ini, Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila mengunjungi dapur SPPG Kertamekar 2 di Desa Kartamekar. Dia memantau dan mengawasi penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peninjauan untuk memastikan bahwa penyedia MBG memberikan makanan yang layak, higienis, dan sesuai standar bagi para penerima manfaat.
“Sesuai arahan Bupati Sumedang, saya harus terus melakukan controlling terhadap penyedia MBG agar tidak terjadi human error dalam pelaksanaannya. Jangan sampai para penerima manfaat mendapatkan makanan yang tidak layak dikonsumsi,” ungkapnya.
Selain memastikan kualitas makanan, Wabup juga mengingatkan para mitra penyedia MBG agar memperhatikan kondisi kesehatan para pekerja di dapur SPPG. Kesehatan pekerja menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan meminimalisasi kesalahan dalam proses produksi makanan.
“Saya juga mengimbau kepada para mitra MBG agar terus memperhatikan kesehatan para pekerjanya. Dengan kondisi pekerja yang sehat dan fit, pelaksanaan program dapat berjalan optimal serta mengurangi risiko human error,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari kebijakan nasional. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
