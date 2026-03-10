Mudik Lebaran 2026, Manfaatkan Diskon Tarif Tol Ini

Lalu lintas di tol Cipali.(MI/Nurul Hidayah)

KABAR gembira bagi masyarakat yang merencanakan pulang kampung pada periode Lebaran 2026. ASTRA Infra secara resmi mengumumkan pemberian diskon tarif tol sebesar 30% untuk dua ruas utama, yakni Tol Tangerang-Merak dan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Langkah ini diambil untuk memecah kepadatan lalu lintas sekaligus meringankan beban biaya perjalanan pemudik.

Group Chief Executive Officer ASTRA Infra, Firman Yosafat Siregar, mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan cermat. "Pemudik dianjurkan untuk menghindari periode yang diprediksi menjadi puncak arus mudik dan arus balik lebaran 2026," tutur Firman.

Jadwal Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak 30%

Diskon sebesar 30% berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol (GT) Cikupa menuju GT Merak untuk arus mudik, serta dari GT Merak menuju GT Cikupa untuk arus balik.

Baca juga : Tarif Tol Terbaru dan Jadwal Diskon 30% Mudik Lebaran 2026

Arus Mudik: Kamis, 12 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga Jumat, 13 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Kamis, 12 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga Jumat, 13 Maret 2026 pukul 24.00 WIB. Arus Balik: Selasa, 31 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga Rabu, 1 April 2026 pukul 24.00 WIB.

Jadwal Diskon Tarif Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) 30%

Untuk ruas Tol Cipali, diskon tarif tol sebesar 30% berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung dan sebaliknya.

Arus Mudik: Minggu, 15 Maret 2026 pukul 05.00 WIB hingga Selasa, 17 Maret 2026 pukul 05.00 WIB.

Minggu, 15 Maret 2026 pukul 05.00 WIB hingga Selasa, 17 Maret 2026 pukul 05.00 WIB. Arus Balik: Kamis, 26 Maret 2026 pukul 05.00 WIB hingga Sabtu, 28 Maret 2026 pukul 05.00 WIB.

Informasi Penting untuk Pemudik: Gunakan saldo e-toll yang cukup untuk menghindari antrean.

Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima.

Jika rest area penuh, silakan keluar di exit tol terdekat untuk mencari SPBU atau tempat istirahat dan masuk kembali tanpa tambahan tarif total tol.

Prediksi Volume Lalu Lintas Lebaran 2026

ASTRA Infra memprediksi lonjakan arus kendaraan yang cukup signifikan pada tahun ini. "Diprediksi ada 6,8 juta kendaraan yang akan melalui ruas tol Astra infra selama arus mudik dan balik lebaran 2026. Angka ini meningkat sekitar 2,1% dibandingkan volume lalu lintas kendaraan pada periode yang sama di tahun 2025," ungkap Firman.

Dengan adanya pemberian diskon di luar tanggal puncak arus mudik, diharapkan beban jalan tol dapat terdistribusi dengan lebih merata, sehingga perjalanan mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar. (UL/E-4)