Mudik Lebaran 2026, Manfaatkan Diskon Tarif Tol Ini

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KABAR gembira bagi masyarakat yang merencanakan pulang kampung pada periode Lebaran 2026. ASTRA Infra secara resmi mengumumkan pemberian diskon tarif tol sebesar 30% untuk dua ruas utama, yakni Tol Tangerang-Merak dan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Langkah ini diambil untuk memecah kepadatan lalu lintas sekaligus meringankan beban biaya perjalanan pemudik.
Group Chief Executive Officer ASTRA Infra, Firman Yosafat Siregar, mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan cermat. "Pemudik dianjurkan untuk menghindari periode yang diprediksi menjadi puncak arus mudik dan arus balik lebaran 2026," tutur Firman.
Diskon sebesar 30% berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol (GT) Cikupa menuju GT Merak untuk arus mudik, serta dari GT Merak menuju GT Cikupa untuk arus balik.
Untuk ruas Tol Cipali, diskon tarif tol sebesar 30% berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung dan sebaliknya.
ASTRA Infra memprediksi lonjakan arus kendaraan yang cukup signifikan pada tahun ini. "Diprediksi ada 6,8 juta kendaraan yang akan melalui ruas tol Astra infra selama arus mudik dan balik lebaran 2026. Angka ini meningkat sekitar 2,1% dibandingkan volume lalu lintas kendaraan pada periode yang sama di tahun 2025," ungkap Firman.
Dengan adanya pemberian diskon di luar tanggal puncak arus mudik, diharapkan beban jalan tol dapat terdistribusi dengan lebih merata, sehingga perjalanan mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar. (UL/E-4)
para mitra penyedia MBG harus memperhatikan kondisi kesehatan para pekerja di dapur SPPG
Penguatan sektor karet nasional harus dimulai dengan memberdayakan para petaninya sebagai pelaku utama.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
Para pemudik diimbau lebih berhati-hati, terutama yang menuju ke wilayah selatan Cianjur.
Astra Infra sebagai penyedia layanan infrastruktur publik khususnya jalan tol, siap melayani pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman mereka.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut melaporkan temuan 34 kasus positif penyakit campak pada anak berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Labkesda Provinsi Jawa Barat.
KEMAMPUAN Pemerintah Iran dalam menggelola anggaran keuangan negara di tengah konflik dengan Israel dan Amerika, mendapat pujian dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
