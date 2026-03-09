Tarif Tol Terbaru dan Jadwal Diskon 30% Mudik Lebaran 2026

Sejumlah kendaraan truk melintas di ruas Jalan Tol Tangerang–Merak di Kota Tangerang, Rabu (4/3/2026).(MI/Agung Wibowo)

ARUS mudik Hari Raya Idulfitri 1447 H atau Lebaran 2026 semakin dekat. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah merilis rincian tarif tol terbaru serta skema diskon untuk membantu kelancaran mobilitas masyarakat.

Jadwal Diskon Tarif Tol Lebaran 2026

Diskon sebesar 30% akan diberlakukan untuk membantu memecah kepadatan lalu lintas. Berikut adalah jadwal resminya:

Arus Mudik: 15 Maret hingga 16 Maret 2026.

15 Maret hingga 16 Maret 2026. Arus Balik: 26 Maret hingga 27 Maret 2026.

Potongan tarif ini berlaku khusus untuk pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan jarak terjauh dan menggunakan metode pembayaran uang elektronik secara non-tunai.

Daftar Estimasi Tarif Tol Golongan I (Maret 2026)

Berikut adalah simulasi biaya tol untuk kendaraan pribadi (mobil kecil) pada rute-rute utama sebelum dan sesudah diskon:

Rute Perjalanan Tarif Normal Setelah Diskon 30% Jakarta - Semarang Rp473.500 Rp327.250 Jakarta - Surabaya Rp935.500 Rp654.850 Jakarta - Palembang Rp626.000 Rp458.250 Tangerang - Merak Rp58.000 Rp40.600

Catatan Penting: Beberapa ruas tol seperti Tol Tangerang-Merak dan Tol Kayuagung-Palembang memiliki jadwal diskon yang sedikit berbeda mengacu pada kebijakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) masing-masing.

Ruas Tol Fungsional (Gratis)

Untuk mendukung kelancaran, beberapa ruas tol akan dioperasikan secara fungsional tanpa tarif selama masa mudik Lebaran 2026:

Tol Jogja-Solo (Seksi tertentu)

Tol Jogja-Bawen (Seksi Ambarawa-Bawen)

Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I

Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Paket 3)

Tips Persiapan Saldo E-Toll

BPJT menyarankan pemudik untuk menyiapkan saldo minimal 10-20% lebih tinggi dari estimasi tarif guna mengantisipasi kesalahan sistem atau pergantian rute mendadak. Untuk rute Jakarta-Surabaya, sangat disarankan memiliki saldo minimal Rp1.000.000 agar perjalanan tetap tenang.

