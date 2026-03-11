Tiket Mudik Gratis Jabar masih Tersedia, Cek Melalui Aplikasi Sapawarga

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
WARGA Jawa Barat (Jabar) yang belum punya tiket mudik gratis 2026 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar masih berkesempatan mendapatkannya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Dhani Gumelar menerangkan, pembatalan pemesanan tiket oleh beberapa orang mengakibatkan masih tersedianya kuota mudik gratis sebanyak 1.012 kursi.
Terdapat 12 rute yang tiketnya bisa dipesan, yakni Bandung-Sukabumi (275 tiket), Bogor-Pelabuhan Ratu (176 tiket), Bogor (Cileungsi)-Bandung (233 tiket), dan Bekasi (Terminal Cikarang)-Tasikmalaya (63 tiket).
Selain itu, tiket yang masih tersedia ada pada rute Bandung-Solo (12 tiket), Bandung-Wonogiri (3 tiket), Bandung-Yogyakarta (20 tiket), Bekasi-Bandung (46 tiket), serta Bandung-Ciledug (35 tiket).
Pemudik juga masih bisa memesan tiket dengan rute Bandung-Solo oleh Jasa Raharja (14 tiket), Bandung-Sragen (2 tiket), Yogyakarta-Bandung (133 tiket).
"Pemesanan tiket mudik gratis dilakukan melalui aplikasi Sapawarga mulai 11 Februari 2026 hingga 12 Maret 2026. Saat mendaftar, pemudik hanya perlu memasukan data diri seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir dan rute keberangkatan. Pemilihan tanggal keberangkatan dilakukan saat aktivasi tiket pada 1 - 12 Maret 2026," tuturnya.
Menurut Dhani, mudik gratis ini bisa diikuti masyarakat berdomisili di Jabar yang akan mudik ke luar Jabar. Masyarakat di luar Jabar yang ingin mudik ke Jabar pun dapat memesan tiket mudik gratis.
"Bagi warga yang sudah memesan tiket akan berangkat pada 13, 14 dan 15 Maret 2026 dengan titik keberangkatan dari beberapa lokasi, seperti Terminal Leuwipanjang (Bandung), Terminal Cikarang, dan Kota Bekasi. Jumlah bus yang disediakan sebanyak 73 bus," jelasnya. (AN/E-4)
