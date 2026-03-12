The Ultimate10K Series Powered by bank bjb: Gerakkan Sport Tourism Nasional, Hubungkan Empat Kota

Ilustrasi(Dok Bank BJB)

BANK bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluncuran rangkaian event lari The Ultimate10K Series Powered by bank bjb. Ajang itu tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi platform kolaborasi yang menghubungkan empat kota strategis di Pulau Jawa yaitu Tangerang, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Keempat kota tersebut membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa dan membentuk satu koridor pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung. Setiap kota memiliki karakteristik ekonomi yang kuat dan saling melengkapi, mulai dari pusat industri modern, inkubator ekonomi kreatif, pusat distribusi niaga, hingga motor penggerak ekonomi kawasan timur Indonesia.

Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, bank bjb melihat potensi besar dari sinergi antar kota tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan visi bank bjb yaitu “Bank Pilihan Utama Anda”, yang diwujudkan melalui berbagai misi strategis antara lain mendorong pertumbuhan melalui solusi keuangan yang berkelanjutan dan bernilai tambah, memperluas jangkauan layanan melalui transformasi digital, meningkatkan keunggulan operasional berkelas dunia, memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai bank yang lahir dan tumbuh bersama pemerintah daerah, bank bjb juga memiliki hubungan erat dengan berbagai kota di Indonesia. Kota Bandung dan Kota Tangerang merupakan stakeholder sekaligus shareholder bank bjb yang secara konsisten memperoleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembagian dividen dari kinerja perusahaan yang terus tumbuh secara berkelanjutan.

Selain sebagai salah satu sumber PAD, bank bjb juga hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui berbagai produk, jasa, dan layanan perbankan yang mendukung inklusi keuangan serta penguatan ekonomi lokal.

Saat ini jaringan kantor bank bjb telah tersebar di 15 provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah melalui kehadiran di Kota Semarang serta di Jawa Timur melalui jaringan operasional di Kota Surabaya yang nantinya juga menjadi bagian dari rangkaian The Ultimate10K Series.

Rangkaian The Ultimate10K Series Powered by bank bjb akan digelar sepanjang tahun 2026 di empat kota dengan jadwal sebagai berikut:

• bank bjb Bandoeng10K – 17 Mei 2026

• Suroboyo10K – 7 Juni 2026

• Tangerang10K – 13 September 2026

• Semarang10K – 13 Desember 2026

Setiap kota akan menghadirkan pengalaman berlari yang khas dengan latar budaya, pariwisata, serta dinamika ekonomi lokal yang berbeda, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi peserta maupun wisatawan. Pada setiap penyelenggaraan, bank bjb tidak sekadar hadir sebagai sponsor.

Perseroan juga menjadi bagian integral dari ekosistem acara dengan menyediakan berbagai produk, jasa, dan layanan perbankan yang memudahkan peserta maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Salah satu produk unggulan yang diperkenalkan kepada peserta adalah tabungan bjb Tandamata, yang dikemas sebagai solusi perencanaan keuangan yang sederhana sekaligus mendorong budaya menabung di tengah masyarakat. Selain itu, kemudahan transaksi selama acara juga difasilitasi melalui layanan digital banking DIGI bank bjb, yang memungkinkan berbagai kebutuhan pembayaran dilakukan secara praktis dan cepat.

Tidak hanya menghadirkan layanan perbankan, bank bjb juga secara aktif melibatkan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari ekosistem acara. Kehadiran ribuan peserta dan pengunjung dalam setiap event memberikan dampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal, mulai dari kuliner, transportasi, hingga berbagai produk kreatif khas daerah.

Pengalaman dari penyelenggaraan event sebelumnya seperti Bandoeng 10K, Tangerang 10K, dan Semarang 10K menunjukkan bahwa event olahraga mampu menghadirkan dampak ekonomi yang luas bagi kota penyelenggara. Ribuan peserta yang datang tidak hanya berlari, tetapi juga menghidupkan sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, hingga memberikan ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang.

Melalui penyelenggaraan The Ultimate10K Series, bank bjb ingin membangun sebuah ekosistem sport tourism yang menghubungkan kota-kota strategis tersebut dalam satu rangkaian aktivitas olahraga, pariwisata, dan ekonomi masyarakat.

Dengan semangat tagline perusahaan “Tandamata Untuk Negeri”, bank bjb percaya bahwa sebuah lomba lari dapat menjadi lebih dari sekadar kompetisi. Ia dapat menjadi ruang kolaborasi, panggung promosi pariwisata, penggerak ekonomi lokal, sekaligus simbol kebangkitan kota. Momentum tersebut diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, serta masyarakat luas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

Mulai langkah pertamamu dengan menabung dan nikmati keseruan berlari di ajang The Ultimate10K Series. Yuk, manfaatkan promonya, karena setiap langkah dimulai dari satu tabungan di bank bjb!

Untuk informasi lebih lanjut terkait The Ultimate10K Series dapat mengakses www.bankbjb.co.id? atau menghubungi call center bank bjb yaitu bjb Call 14049 serta mengikuti kanal media sosial resmi bank bjb @bankbjb dan kanal media sosial The Ultimate10K Series @ultimate.10kseries guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya.