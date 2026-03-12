Berikan Rasa Aman Jelang Lebaran, Polisi Musnahkan Miras dan Knalpot Brong di Kabupaten Bandung

Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb melihat knalpot brong yang akan dimusnahkan.(MI/BAYU ANGGORO)

GUNA menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idul fitri 1447 H, Polresta Bandung bersama Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pemusnahan massal barang bukti hasil Operasi Pekat Lodaya 2026.

Sebanyak 14.999 botol minuman keras (miras) berbagai merek, 1.565 liter tuak, serta ribuan knalpot tidak standar (brong) digilas alat berat di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (12/3).

Langkah preventif ini merupakan bagian dari cipta kondisi menyongsong Operasi Ketupat Lodaya 2026. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Aldi Subartono menjelaskan pemusnahan ini adalah komitmen nyata kepolisian dalam menekan angka kriminalitas yang sering kali dipicu oleh konsumsi alkohol dan gangguan ketertiban di jalan raya.

"Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil Operasi Pekat Lodaya 2026. Fokus kami adalah menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah di pengujung Ramadan dan menyambut Lebaran dengan tenang," kata Aldi melalui Kasat Resnarkoba Polresta Bandung Komisaris Nova Bhayangkara.

Nova menjelaskan, ribuan botol miras tersebut disita dari berbagai titik rawan di wilayah Kabupaten Bandung. Peredaran miras ilegal kerap menjadi hulu dari berbagai tindak kriminalitas maupun keributan di lingkungan masyarakat.

"Konsumsi miras sering kali berkaitan dengan gangguan keamanan. Kami akan terus melakukan penertiban dan penindakan tegas terhadap peredaran miras ilegal demi menjaga kenyamanan warga," tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb yang hadir langsung dalam pemusnahan tersebut, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polresta Bandung. Langkah ini sangat krusial dalam memberantas penyakit masyarakat.

"Atas nama Pemkab Bandung, kami berterima kasih kepada Polresta Bandung. Operasi ini sangat penting untuk melindungi warga, terutama generasi muda kita," paparnya.

Ali yang juga dikenal hobi otomotif, memberikan pesan khusus terkait pemusnahan knalpot brong. Dia mengimbau komunitas motor agar tetap santun di jalan raya tanpa mengganggu kenyamanan publik dengan suara knalpot yang bising.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki berharap tindakan tegas kepolisian ini bisa mengubah pola pikir generasi muda. Penggunaan knalpot brong seharusnya tidak lagi dijadikan gaya hidup.

"Modifikasi motor silakan saja, tapi jangan sampai mengganggu pengguna jalan lain. Keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah prioritas kita bersama, apalagi menjelang arus mudik nanti," tandasnya.