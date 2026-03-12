Dinas Kesehatan Subang Siagakan Tenaga medis dan Vaksin Campak di Pos Pengamanan Mudik

Tenaga medis dan ambulans disiapkan Dinas Kesehatan Subang untuk membantu layanan di Pos Pengamanan Mudik.(MI/REZA SUNARYA)

MENGHADAPI arus mudik lebaran 1447 H, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyiagakan ratusan tenaga medis dan puluhan ambulans di sejumlah pos pengamanan mudik.

Selain memberikan layanan kesehatan bagi pemudik, petugas juga menyediakan vaksinasi campak rubella untuk mengantisipasi penularan penyakit saat mobilitas masyarakat meningkat.

Tenaga medis yang diterjunkan terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, serta ambulan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan selama arus mudik lebaran. Mereka akan ditempatkan di sejumlah pos pengamanan mudik lebaran, dan bergabung dengan petugas dari instansi terkait lainnya.

Selama masa mudik, petugas kesehatan dan ambulans akan disiagakan selama dua puluh empat jam penuh, untuk memberikan pertolongan cepat bagi pemudik yang mengalami kecelakaan, atau mengalami gangguan kesehatan di perjalanan.

Selain itu, rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Subang juga diminta untuk siaga, guna mendukung pelayanan kesehatan selama musim mudik lebaran.

Sebagai langkah pencegahan tambahan, Dinas Kesehatan juga membuka layanan vaksinasi MR atau Measles Rubella di sejumlah mobil ambulans yang berada di posko mudik.

“Pada tahun ini selain melayani para pemudik, kami juga menyediakan layanan vaksin campak untuk anak-anak di setiap pos pelayanan kesehatan yang tersebar di 10 titik strategis di wilayah Subang utara, Subang tengah, dan Subang selatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Subang, Dwinan Marchiwati, Kamis (12/3).

Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus campak, yang kerap terjadi saat mobilitas masyarakat meningkat selama musim libur panjang.