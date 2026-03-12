Dinas Kesehatan Subang Siagakan Tenaga medis dan Vaksin Campak di Pos Pengamanan Mudik

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
MENGHADAPI arus mudik lebaran 1447 H, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyiagakan ratusan tenaga medis dan puluhan ambulans di sejumlah pos pengamanan mudik.
Selain memberikan layanan kesehatan bagi pemudik, petugas juga menyediakan vaksinasi campak rubella untuk mengantisipasi penularan penyakit saat mobilitas masyarakat meningkat.
Tenaga medis yang diterjunkan terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, serta ambulan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan selama arus mudik lebaran. Mereka akan ditempatkan di sejumlah pos pengamanan mudik lebaran, dan bergabung dengan petugas dari instansi terkait lainnya.
Selama masa mudik, petugas kesehatan dan ambulans akan disiagakan selama dua puluh empat jam penuh, untuk memberikan pertolongan cepat bagi pemudik yang mengalami kecelakaan, atau mengalami gangguan kesehatan di perjalanan.
Selain itu, rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Subang juga diminta untuk siaga, guna mendukung pelayanan kesehatan selama musim mudik lebaran.
Sebagai langkah pencegahan tambahan, Dinas Kesehatan juga membuka layanan vaksinasi MR atau Measles Rubella di sejumlah mobil ambulans yang berada di posko mudik.
“Pada tahun ini selain melayani para pemudik, kami juga menyediakan layanan vaksin campak untuk anak-anak di setiap pos pelayanan kesehatan yang tersebar di 10 titik strategis di wilayah Subang utara, Subang tengah, dan Subang selatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Subang, Dwinan Marchiwati, Kamis (12/3).
Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus campak, yang kerap terjadi saat mobilitas masyarakat meningkat selama musim libur panjang.
Sebanyak 14 truk genteng dilepas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dari sentra produksi genteng Jatiwangi,
Sebanyak 14.999 botol minuman keras (miras) berbagai merek, 1.565 liter tuak, serta ribuan knalpot tidak standar (brong) digilas alat berat di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (12/3).
Pemkot Cimahi tengah memproses percepatan regulasi teknis agar penyaluran THR dapat segera direalisasikan
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mulai hari ini secara berkala menyalurkan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov setempat.
Melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.500.000 dengan berbagai jenis barang jaminan
Pencapaian akreditasi unggul bukanlah sesuatu yang diraih secara instan. Dibutuhkan upaya besar dan konsistensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan
RUAS jalur alternatif mudik Idulfitri 1447 Hijriah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah diperbaiki pemerintah daerah setempat.
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Pada Ramadan ini yayasan membangun sumur bor beserta bangunan MCK di Ponpes dan Majelis Ta'lim Jamiatul Hidayah, Manglad, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur.
Program makan bergizi gratis (MBG) di Garut secara signifikan memperbaiki status gizi generasi muda.
Setelah hampir 2 dekade pasca reformasi bergulir, dalam perjalanannya negara hukum yang demokratis pelaksanaannya justru terjadi arah sebaliknya menuju defisit demokrasi.
Perkiraan kerugian berkisar antara Rp100 juta hingga Rp130 juta. Itu uang hasil penjualan yang ada di brankas, tidak ada yang lain-lain.
Operasi pasar ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya menjelang hari raya
Dua diler dibuka di Jawa Barat, yakni di Kota Bandung dan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Satu diler flagship berada di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
BANK bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluncuran rangkaian event lari The Ultimate10K Series Powered by bank bjb.
Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsApp/telepon 0821-1606-621 atau layanan darurat polisi 110. Program ini, mengusung filosofi "sauyunan ngajaga lembur"
Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Tasikmalaya petugas kesehatan dan beberapa puskesmas harus terlibat menggerakan masyarakat supaya lingkungan bersih.
