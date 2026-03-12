Pegadaian Hadirkan Gadai Bebas Bunga, Solusi Cepat Kebutuhan Dana Masyarakat

PT Pegadaian meluncurkan program Gadai Bebas Bunga untuk membantu masyarakat menghadapi Lebaran.(ISTIMEWA)

PT Pegadaian kembali menghadirkan program menarik bagi masyarakat melalui layanan Gadai Bebas Bunga, yaitu pinjaman gadai tanpa biaya sewa modal untuk seluruh kategori barang jaminan.

Program ini menjadi salah satu upaya Pegadaian dalam memberikan solusi keuangan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai.

Melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.500.000 dengan berbagai jenis barang jaminan yang berlaku di seluruh outlet Pegadaian.

Program ini juga memberikan kesempatan bagi nasabah baru maupun nasabah yang sudah lama tidak melakukan transaksi gadai, dengan ketentuan berlaku untuk satu kali transaksi selama periode program.

Gadai Bebas Bunga dapat dimanfaatkan untuk dua jenis layanan, yaitu gadai reguler dengan jangka waktu maksimal 60 hari dan gadai harian dengan jangka waktu maksimal 30 hari.

Program ini berlangsung hingga 30 April 2026, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan yang lebih ringan tanpa terbebani biaya sewa modal.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Bandung, Eko Supriyanto, mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen Pegadaian untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang mudah sekaligus mendorong pemanfaatan layanan gadai yang aman dan terpercaya.

“Program Gadai Bebas Bunga ini kami hadirkan sebagai bentuk kepedulian Pegadaian kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan biaya yang ringan. Dengan bebas biaya sewa modal, masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman gadai tanpa khawatir dengan tambahan biaya selama periode yang telah ditentukan” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa program ini juga menjadi momentum bagi masyarakat yang belum pernah menggunakan layanan Pegadaian atau yang sudah lama tidak bertransaksi untuk kembali merasakan kemudahan layanan gadai.

“Momentum Lebaran biasanya nasabah banyak membutuhkan dana lebih. Gadai bebas bunga ini bisa jadi solusi. Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan secara lebih bijak. Pegadaian selalu berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan yang inklusif, transparan, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Dengan hadirnya program ini, Pegadaian mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi outlet Pegadaian terdekat sebelum periode program berakhir pada 30 April 2026.

Program Gadai Bebas Bunga diharapkan dapat menjadi solusi finansial yang praktis sekaligus meringankan kebutuhan masyarakat di berbagai kondisi