Pemprov Jabar Mulai Salurkan THR Sebesar Rp433 Miliar untuk ASN dan PPPK

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mulai hari ini secara berkala menyalurkan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov setempat. Total dana THR yang disipakan mencapai Rp433 miliar. Angka tersebut termasuk untuk Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh, hingga PPPK paruh waktu.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman Kamis (12/3). Penyaluran dana ini tidak hanya menyasar PNS, tetapi juga mencakup PPPK penuh waktu hingga PPPK paruh waktu.
“Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyaluran kali ini terasa lebih istimewa, sebab para ASN tidak hanya menerima THR, tetapi juga Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji ke-13 yang diberikan secara bersamaan. Peraturan Gubernur tentang teknis pemberian THR dan gaji ke-13 sudah kita buatkan,” ungkapnya.
Menurut Herman, Pemprov Jabar menyiapkan dana THR tersebut bersumber dari APBD 2026, guna memastikan kesejahteraan pegawainya menjelang Idulfitri. Dengan total anggaran yang dikeluarkan mencapai lebih dari Rp433 miliar. Rinciannya, anggaran tersebut mencakup gaji dan TPP untuk ASN serta alokasi khusus sebesar Rp60,8 miliar bagi PPPK paruh waktu.
“Seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jabar yang sudah dipersiapkan. Kami pastikan proses penandatanganan sudah rampung dan penyaluran langsung berjalan,” jelasnya.
Meski saldo rekening akan segera bertambah, Herman mengimbau agar para ASN dan PPPK tetap bijak dalam mengelola keuangan dan berharap dana tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak menyambut hari raya.
“Kami mengimbau agar dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang mendesak di Hari Raya Idulfitri,” tandasnya.
Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi, memastikan bahwa secara prinsip tidak ada perbedaan perlakuan. Seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK (penuh dan paruh waktu), mendapatkan haknya sesuai regulasi yang berlaku. “Jadi tidak ada yang dibedakan semua tetap mendapatkan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tuturnya. (AN/E-4)
Melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.500.000 dengan berbagai jenis barang jaminan
Pencapaian akreditasi unggul bukanlah sesuatu yang diraih secara instan. Dibutuhkan upaya besar dan konsistensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan
RUAS jalur alternatif mudik Idulfitri 1447 Hijriah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah diperbaiki pemerintah daerah setempat.
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Pada Ramadan ini yayasan membangun sumur bor beserta bangunan MCK di Ponpes dan Majelis Ta'lim Jamiatul Hidayah, Manglad, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur.
Program makan bergizi gratis (MBG) di Garut secara signifikan memperbaiki status gizi generasi muda.
Setelah hampir 2 dekade pasca reformasi bergulir, dalam perjalanannya negara hukum yang demokratis pelaksanaannya justru terjadi arah sebaliknya menuju defisit demokrasi.
Perkiraan kerugian berkisar antara Rp100 juta hingga Rp130 juta. Itu uang hasil penjualan yang ada di brankas, tidak ada yang lain-lain.
Operasi pasar ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya menjelang hari raya
Dua diler dibuka di Jawa Barat, yakni di Kota Bandung dan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Satu diler flagship berada di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
BANK bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluncuran rangkaian event lari The Ultimate10K Series Powered by bank bjb.
Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsApp/telepon 0821-1606-621 atau layanan darurat polisi 110. Program ini, mengusung filosofi "sauyunan ngajaga lembur"
Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Tasikmalaya petugas kesehatan dan beberapa puskesmas harus terlibat menggerakan masyarakat supaya lingkungan bersih.
Pemusnahan ribuan miras, knalpot brong dan petasan merupakan bagian dari upaya cipta kondisi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Subang.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
Rumah Sakit (RS) Jasa Kartini Tasikmalaya merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mempertegas posisinya sebagai pionir layanan kesehatan swasta di Priangan Timur.
JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved