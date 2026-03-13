RS Murni Teguh Bandung Buka Layanan Regenerative Medicine, Terapi Stem Cell Perpanjang Usia Harapan Hidup

Headline
RUMAH sakit di Kota Bandung terus meningkatkan layanan dan kualitas. Salah satu yang terus berinovasi dan mengembangkan layanannya ialah Rumah Sakit Murni Teguh, yang berlokasi di Jalan Naripan.
Yang terbaru, RS Murni Teguh meluncurkan layanan Regenerative Medicine. Salah satu bagian dari pelayanan tersebut ialah terapi berbasis sel, yang terdiri dari stem cell, sekretom, eksosom, SVF dan PRP.
"Pelayanan Regenerative Medicine RS Murni Teguh dibuka secara resmi pada Kamis (12/3) oleh Presiden Direktur PT Murni Sadar (Murni Teguh Hospital Group, Dr Mutiara. Berbeda dengan layanan serupa di rumah sakit lain, kami menerapkan layanan terintegrasi, yang pertama di Kota Bandung," ungkap Direktur RS Murni Teguh Bandung, dr Ruly Sjambali, Jumat (13/3).
Regenerative Medicine ialah pelayanan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki, mengganti dan meregenerasi sel, jaringan dan organ tubuh yang sudah aus atu rusak, agar berfungsi kembali secara normal.
Dia mengungkapkan sekitar 50 dokter dari berbagai spesialisasi terlibat dalam tim Pelayanan Renegerative Medicine RS Murni Teguh. Untuk layanan ini, RS Murni Teguh Group sudah memiliki Laboratorium genetika.
"Kami juga terus melengkapi diri dengan peralatan. Selain itu, RS Murni Teguh di Bandung juga akan menyiapkan laboratorium," tambahnya.
Ruly optimistis dengan terapi yang dilakukan, warga bisa memperbaiki kualitas kesehatan dirinya, sekaligus memperpanjang usia harapan hidup.
"Di Indonesia, usia harapan hidup diperkirakan mencapai 70 tahun, tapi kenyataannya makin banyak warga yang usianya lebih tua. Saya optimistis dengan mendapatkan terapi stem cell dan perbaikan pola hidup bisa memperpanjang usia warga Indonesia hingga rata-rata 101 tahun," tandasnya.
Dia menambahkan di Indonesia, terapi stem cell yang sudah memiliki regulasi ialah bidang bedah plastik dan ortopedi. Sementara terapi yang sama untuk jantung, kanker, ginjal dan diabetes msih dalam tahap penelitian.
Ortopedi dan bedah plastik
Sementara itu, tim medis Layanan Regenerative Medicine RS Murni Teguh, dr Indahwaty menuturkan, saat ini untuk layanan masyarakat, RS Murni Teguh membuka layanan bidang ortopedi dan bedah plastik.
"Dalam bidang kesehatan tulang dan sendi, regenerative medicine berguna untuk memperbaiki tulang, sendi, tulang rawan, ligament dan jringan lunak yang rusak dan aus. Beberapa contoh kasus ialah osteoarthritis, cedera jaringan lunak, dan cedera syaraf tulang belakang atau srayaf kejepit," lanjutnya.
Sementara dalam bidang estetika dan bedah plastik, regenerative medicine berguna untuk peremajaan kulit, mengurangi kerutan, meningkatkan elastisitas kulit, mengatasi penuaan, memperbaiki bekas luka dan jerawat, pertumbuhan rambut, penyembuhan luka kronis dan transfer lemak.
"Selain mengikuti terapi berbasis sel, bila digabungkn dengan pola hidup sehat, meliputi nutrisi, olahraga dan kegiatan fisik, tidur cukup dan mengelola stres, kami yakin akan membuat orang dapat mencapai usia harapan hidup lebih lama.
Murni Teguh Hospital Group mencanangkan dengan Pelayanan Regenerative Medicine dan Healthy life, akan membuat warga dapat mencapai usia harapan hidup hingga 101 tahun.
