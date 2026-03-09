Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Mengenal Manfaat Stem Cell untuk Perawatan Anti-Aging Kulit Wajah

Putri Rosmalia Octaviyani
09/3/2026 19:54
Mengenal Manfaat Stem Cell untuk Perawatan Anti-Aging Kulit Wajah
Majestic Cosme Beauty Talks, di Jakarta.(Dok. Majestic Cosme)

PEMANFAATAN teknologi stem cell atau sel punca saat ini semakin meluas di bidang kesehatan dan perawatan kulit, termasuk untuk kulit wajah. Stem cell disebut sebagai salah satu pilihan menjanjikan untuk perawatan anti-aging kulit wajah.

Namun, penggunaan stem cell harus dilakukan dengan hati-hati. Termasuk dalam memilih produk berteknologi stem cell untuk kecantikan.

Hal itu diungkapkan oleh ahli kecantikan atau beauty expert, dokter Ika Ayu dan Resti Putri dalam Majestic Cosme Beauty Talks yang digelar di berbagai lokasi di Jakarta, pada 14 Februari hingga 8 Maret 2026. Mereka mengatakan, masyarakat harus lebih aware terhadap pentingnya memilih produk kecantikan yang aman.

Salah satunya dengan mengecek izin BPOM demi menjaga kesehatan dan kecantikan kulit dalam jangka panjang.

“Melalui beauty talks ini, kami ingin publik tidak hanya sekadar memakai produk, tapi paham dengan teknologi di baliknya, seperti penggunaan bio-identical peptide sebagai alternatif stem cell yang aman dan efektif. Kami ingin menemani perjalanan
setiap perempuan untuk mendapatkan kulit sehat dan awet muda melalui produk yang sudah teruji secara saintifik,” ujar CEO Majestic Cosme,  Ismail Zein El Dine, dalam keterangan resmi, Senin, (9/3).

Dijelaskan Ismail, dalam acara tersebut, pengunjung juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter ahli, serta mendapatkan penawaran eksklusif yang hanya tersedia selama acara berlangsung. (H-3)
 

 



Editor : Putri Rosmalia
