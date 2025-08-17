Dukung Masyarakat Investasi pada Kesehatan dan Perawatan Diri

Plasthetic Clinic mengumumkan pembukaan cabang terbarunya pada Minggu (17/8/2025) di Pantai Indah Kapuk, Jakarta..(Plasthetic Clinic)

DUNIA kesehatan baik estetik, kebugaran, maupun bedah plastik semakin berkembang. Berdasarkan data East Ventures, sektor kecantikan dan perawatan pribadi global bernilai US$7 miliar dan diproyeksikan akan mencapai US$10 miliar pada tahun 2027, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10%.



Fenomena ini muncul karena tingkat kesadaran masyarakat yang semakin baik akan pentingnya melakukan investasi bagi diri sendiri. Mengakomodasi kebutuhan masyarakat tersebut, Plasthetic Clinic mengumumkan pembukaan cabang terbarunya pada Minggu (17/8) di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Berdiri sejak 2019, Plasthetic Clinic hadir sebagai klinik kecantikan, kesehatan, dan bedah plastik.



Pendiri Plasthetic Clinic Vania Aramita Sari mengatakan, bahwa kecintaannya pada bedah plastik pada awalnya dimulai karena keinginan membantu rekonstruksi bibir sumbing. Tidak berhenti sampai disitu, Vania memiliki cita-cita untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya. Cita-cita ini disalurkan melalui Plasthetic Clinic dan Pantai Indah Kapuk menjadi cabang keempat setelah sukses dengan Bendungan Hilir, Alam Sutera, dan Semarang.



"Kami ingin menghadirkan pelayanan yang holistik bagi masyarakat, Karena kami percaya bahwa kesehatan dan kecantikan harus berjalan beriringan. Harapannya, kehadiran cabang terbaru ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan benar-benar bermanfaat untuk menunjang kualitas hidup dan kesehatan mereka," tutur Vania.



Pada cabang keempat ini, lanjut Vania, Plasthetic Clinic menghadirkan beberapa treatment unggulan yaitu Royal Skinfesting, Royal Glow Treatment, Liposuction, dan Breast Implant. Salah satu treatment yang dicanangkan akan menjadi favorit adalah Royal Skinfesting atau lebih dikenal dengan Stem Cell.



Stem Cell atau sel punca adalah sel khusus yang memiliki kemampuan unik untuk memperbarui diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel lain dalam tubuh. Kemampuan ini membuat stem cell sangat potensial dalam pengobatan regeneratif, yaitu untuk memperbaiki atau menggantikan jaringan yang rusak atau hilang.



Kehadiran stem cell di industri kesehatan dan estetika memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.



"Kami melihat adanya kebutuhan masyarakat modern terhadap layanan yang menyatukan sisi medis dan estetika. Semoga cabang baru ini bisa menjawab kebutuhan tersebut dan menjadi tempat yang nyaman bagi siapa pun yang ingin merawat diri secara menyeluruh," tambah Vania.



Selama acara peresmian, Plasthetic Clinic menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menarik, termasuk pemeriksaan kulit gratis oleh dokter ahli, sesi talkshow mengenai kesehatan dan estetika, serta kesempatan dalam menjelajahi fasilitas klinik melalui building tour.



Selain itu, tersedia juga promo eksklusif untuk berbagai perawatan estetika dan prosedur bedah. Masyarakat bahkan bisa menikmati potongan harga hingga 50% untuk perawatan Stem Cell.



"Pada akhirnya kami ingin mendukung masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Semoga kami dapat diterima dengan baik oleh masyarakat", pungkas Vania.



Fanny Sun, selaku partner pada Plasthetic Clinic PIK, berharap bahwa adanya treatment seperti ini mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.



Fanny mengatakan, masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan ini. Kemudahan jangkauan dan dilakukan oleh tim dokter spesialis dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat. (E-4)

