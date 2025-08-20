Ilmuwan Tiongkok Kembangkan Terapi Sel untuk Obati Gangguan Kejiwaan

Ilustrasi(Freepik)

Ilmuwan Tiongkok menemukan cara mengubah stem cell atau sel punca manusia menjadi sel otak penghasil dopamin. Hal ini dilakukan dengan cara mentransplantasikannya ke tikus dan membantu mengurangi perilaku depresi dan meningkatkan kesenangan.

Ketika sel-sel mirip neuron hasil rekayasa dicangkokkan ke tikus yang menjadi model seseorang yang mengalami depresi, sel-sel tersebut membantu mengurangi berbagai gejala seperti kecemasan dan kepasrahan sekaligus meningkatkan perasaan senang.

Dikutip dari South China Morning Post, pengembangan ini berpotensi untuk digunakan sebagai terapi untuk mengobati gangguan neuropsikiatri dengan secara langsung menargetkan dan memperbaiki bagian otak yang terlibat dalam pengaturan suasana hati.

"Studi ini memberikan bukti konsep yang mendukung penggunaan terapi sel untuk mengobati gangguan kejiwaan dengan merekonstruksi sirkuit saraf yang disfungsional secara spesifik," ujar para peneliti dalam makalah yang diterbitkan dalam jurnal peer-review Cell Stem Cell pada 11 Agustus 2025.

Untuk diketahui, gangguan depresi mayor termasuk salah satu penyumbang utama penyakit global, yang memengaruhi ratusan juta orang di seluruh dunia.

Beberapa orang mengalami depresi yang resisten terhadap pengobatan, yang dikaitkan dengan gejala-gejala seperti anhedonia, atau ketidakmampuan untuk menikmati aktivitas yang tadinya menyenangkan.

Anhedonia bahkan dapat menetap setelah gejala suasana hati mereda. Karenanya, eksperimen ini diharapkan bisa menjadi terapi pengobatan untuk kondisi-kondisi tersebut. (E-3)