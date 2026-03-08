Memahami Penyebab Kulit Kusam dan Cara Memperbaikinya

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KULIT merupakan organ terbesar dalam tubuh. Karena itu, wajar jika ada saat-saat ketika kondisi kulit terlihat kurang prima. Hal terpenting adalah memahami penyebabnya dan mengetahui langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya.

Di antaranya yaitu permasalahan kulit kusam. Kulit kusam ini ditandai dengan wajah tidak bercahaya, kering, kasar, dan tampak lebih gelap.

Ada berbagai penyebab munculnya kulit kusam. Seperti penumpukan sel kulit mati. Sel mati yang tak terkelupas sempurna membuat wajah kasar dan tidak bercahaya.

Lainnya, karena dehidrasi. Akibat kurang minum air juga membuat kulit kering dan kehilangan elastisitas.

Selain itu, bisa diakibatkan oleh paparan sinar matahari (UV). Paparan sinar matahari berlebihan dapat memicu hiperpulmentasi dan kerusakan kulit.

Kemudian, jarang menggunakan pelembap terutama apabila memiliki kulit kering yang bisa memengaruhi kesehatan dan tampilan kulit. Menggunakan pelembap dua kali sehari membantu menjaga kelembapan kulit sekaligus melindungi lapisan terluarnya yang cukup sensitif.

Yang juga penting, soal gaya hidup. Kurang tidur, stres, merokok, dan konsumsi alkohol, bisa mendorong munculnya kulit kusam. Untuk mengatasi kulit kusam, beberapa hal bisa dilakukan antara lain dengan mengonsumsi air putih yang cukup (minimal 8 gelas/hari).

Kemudian, menjalankan pola hidup sehat. Ini bisa dilakukan dengan cara tidur 7-8 jam, mengurangi makanan tinggi gula, dan mengelola stres.

Cara lainnya yaitu dengan memperlakukan kulit secara Lembut. Menurut dermatolog Tsippora Shainhouse, penting untuk memastikan wajah benar-benar bersih dari sisa makeup dan kotoran yang menumpuk sepanjang hari.

Namun, proses pembersihan ini sebaiknya dilakukan secara lembut. Gunakan cleansing oil terlebih dahulu untuk membersihkan makeup dan sunscreen tanpa merusak lapisan pelindung kulit.

Kemudian, melanjutkan dengan pembersih wajah yang lembut untuk mengangkat sisa minyak.

Terkait pembersih wajah, Viva Queen baru meluncurkan Pro-Age Advance Facial Foam dan White Advance Facial Foam. Pro-Age Advance Facial Foam untuk semua jenis kulit termasuk kulit kering, sensitif, berjerawat, dan berminyak. Sementara itu, White Advance Facial Foam untuk semua jenis kulit termasuk kulit kering, kusam, flek, dan berjerawat.

Keduanya termasuk dalam low pH cleanser dan dilengkapi amino acid cleansing technology yang efektif membersihkan kotoran pada wajah sehingga tetap menjaga kelembapan alami kulit.

Brand Manager Viva Queen James Junianlie mengatakan keduanya dirancang untuk melengkapi seri Pro-Age Advance dan White Advance.

“Low pH Facial Foam ditujukan sebagai langkah pertama perawatan skin barrier kulit, karena kulit yang bersih dapat menyerap skincare dengan lebih maksimal,” kata dia. (H-2)