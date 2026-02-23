Tren Kulit Sensitif Meningkat, Produk Perawatan Gentle kian Dibutuhkan

Wardah meluncurkan Derma Sensitive Skin Rescue Moisturizer dengan pendekatan evidence-based science. Produk ini dirancang sebagai pelembap harian yang tidak hanya menenangkan gejala, tetapi juga membantu memperkuat ketahanan kulit sensitif melalui peningka(Dok. Wardah)

KULIT sensitif menjadi salah satu keluhan kulit yang kian banyak dialami masyarakat, terutama di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia. Paparan polusi, suhu panas dan kelembapan tinggi, stres, hingga kebiasaan penggunaan produk perawatan aktif secara berlapis dapat menurunkan toleransi kulit. Akibatnya, kulit lebih mudah bereaksi terhadap rangsangan ringan sekalipun, mulai dari kemerahan, rasa perih, hingga iritasi berulang.



Seiring meningkatnya kesadaran terhadap kondisi tersebut, kebutuhan akan produk perawatan khusus kulit sensitif juga terus tumbuh. Data Mordor Intelligence menunjukkan Indonesia menyumbang sekitar 43,07% dari ukuran pasar ASEAN untuk kategori sensitive skincare pada 2025, menegaskan tingginya permintaan terhadap solusi yang lembut, aman, dan teruji ilmiah.



Fenomena kulit sensitif berulang juga sering digambarkan sebagai 'sensitive skin cycle', yakni kondisi ketika kulit terasa sensitif, ditenangkan sementara, namun kembali reaktif karena akar masalah pada skin barrier belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, produk ini dikembangkan dengan filosofi barrier-first care, yaitu memperkuat lapisan pelindung kulit sebagai fondasi utama kesehatan kulit.



Dermatolog Dr. Arini Widodo, SM, SpDVE, menjelaskan bahwa gangguan pada skin barrier dapat meningkatkan transepidermal water loss (TEWL) serta memicu respons neuro-inflamasi, yang membuat kulit semakin reaktif terhadap berbagai stimulus.



"Kulit sensitif membutuhkan perawatan yang membangun toleransi, bukan eksperimen berulang. Rutinitas yang gentle dan konsisten menjadi kunci untuk memutus siklus iritasi," katanya dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (22/2).



Menjawab kebutuhan tersebut, Wardah meluncurkan Derma Sensitive Skin Rescue Moisturizer dengan pendekatan evidence-based science. Produk ini dirancang sebagai pelembap harian yang tidak hanya menenangkan gejala, tetapi juga membantu memperkuat ketahanan kulit sensitif melalui peningkatan toleransi kulit dalam jangka panjang.



Senior Head Brand Wardah Skincare Advance, Arum Pratiwi, mengatakan pendekatan tersebut dilandasi pemahaman bahwa kulit sensitif bukan kondisi sementara yang cukup diatasi dengan produk penenang sesaat.



"Di Wardah, kami melihat kulit sensitif bukan sebagai kondisi yang harus terus ditenangkan sementara, tetapi kondisi yang membutuhkan pendekatan jangka panjang. Karena itu, Derma Sensitive Skin Rescue Moisturizer kami hadirkan sebagai perawatan harian yang membantu membangun toleransi kulit, agar kulit tetap nyaman dan tidak mudah kembali reaktif," ujarnya.



Produk ini diformulasikan dengan kombinasi neutrazen, madecassoside, dan biomimetic ceramide. Neutrazen berfungsi membantu menenangkan respons iritasi dan mendukung ketahanan kulit, madecassoside berperan meredakan kemerahans ekaligus memperkuat skin barrier, sementara biomimetic ceramide meniru lipid alami kulit untuk menjaga kelembapan dan integritas lapisan pelindung.



Berdasarkan uji klinis, penggunaan produk menunjukkan perbaikan tekstur kulit dan penurunan kekasaran hingga 12,13% setelah aplikasi pertama, peningkatan hidrasi sebesar 21,11%, serta penurunan kemerahan (erythema) hingga 93,55% setelah dua minggu. Penggunaan berkelanjutan juga dilaporkan membantu mengurangi ukuran jerawat hingga 89,71%, serta menurunkan lesi inflamasi dan non-inflamasi.



Hasil tersebut sejalan dengan uji konsumen terhadap 36 perempuan dengan kulit sensitif selama dua minggu pemakaian. Sebanyak 90% panelis merasakan kulit lebih terhidrasi, 94% melaporkan berkurangnya kemerahan dan rasa gatal serta kulit terasa lebih halus, sementara 90% menyatakan sensasi perih atau menyengat berkurang sejak penggunaan awal.



Wardah menilai konsistensi antara hasil uji klinis dan pengalaman pengguna memperkuat pendekatan edukasi berbasis sains bahwa kulit sensitif bukan tanda kelemahan kulit, melainkan kondisi yang membutuhkan perawatan tepat dan berkelanjutan. Tren global juga menunjukkan konsumen semakin mengutamakan produk yang gentle, aman, dan sesuai untuk penggunaan jangka panjang dibanding solusi instan.



Melalui peluncuran ini, Wardah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan inovasi perawatan kulit yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia, sekaligus mendorong pemahaman bahwa menjaga kekuatan skin barrier merupakan kunci utama untuk mempertahankan kesehatan kulit sensitif dalam jangka panjang.

Derma Sensitive Skin Rescue Moisturizer kini tersedia melalui official store Wardah dan diluncurkan secara eksklusif di platform e-commerce Shopee, sehingga diharapkan dapat menjangkau lebih luas konsumen yang membutuhkan perawatan kulit sensitif berbasis dermatologis. (Fal/E-1)