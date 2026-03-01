Teknologi Pencerah Berbasis Skin Barrier Jadi Tren Baru Perawatan Kulit

Brand kecantikan lokal Somethinc menghadirkan rangkaian pencerah terbaru, Skinglow Series.(Dok. Somethinc)

MASALAH kulit kusam masih menjadi keluhan utama banyak perempuan Indonesia. Paparan polusi, sinar ultraviolet, hingga penumpukan sel kulit mati kerap membuat warna kulit tampak tidak merata dan memicu munculnya noda hitam yang sulit diatasi.

Survei Zap Beauty Index 2024 menunjukkan 98% perempuan Indonesia menyadari pentingnya menjaga skin barrier sebagai kunci kulit sehat dan cerah. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan produk perawatan kulit yang tidak hanya berfokus pada efek pencerahan, tetapi juga menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh.

Melihat tren tersebut, brand kecantikan lokal Somethinc menghadirkan rangkaian pencerah terbaru, Skinglow Series. Produk ini diklaim mampu memberikan perubahan nyata pada kulit dalam waktu 14 hari, berdasarkan uji konsumen terhadap 55 responden pada produk pelembapnya.

Rangkaian ini diposisikan bukan sekadar produk pencerah biasa. Somethinc mengandalkan teknologi paten GlowBrightCell, yakni kompleks bahan aktif yang bekerja secara sinergis di seluruh tahapan perawatan, mulai dari pembersih, toner, hingga pelembap, untuk meningkatkan kejernihan kulit, meratakan warna, serta menghaluskan tekstur tanpa mengganggu kesehatan skin barrier.

Founder Somethinc, Irene Ursula, mengatakan peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan produk yang tidak hanya efektif, tetapi juga ramah untuk kulit sensitif.

"Skinglow Series dirancang untuk membantu perempuan mendapatkan kulit cerah dalam 14 hari, sekaligus tetap menjaga kesehatan skin barrier dalam jangka panjang," ujarnya dalam keterangan resmi.

Menyasar berbagai kebutuhan kulit

Skinglow Series terdiri dari beberapa produk utama yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit dan segmentasi usia pengguna. Pertama, Bright Radiance Cleanser yang dilengkapi Konjac Beads untuk membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut tanpa memicu iritasi. Produk ini diklaim aman digunakan mulai usia 11 tahun.

Kedua, AHA BHA PHA Exfoliating Toner yang diformulasikan dengan Triple Acid Power serta kandungan chamomile. Produk ini ditujukan untuk pengguna usia 17 tahun ke atas guna membantu proses regenerasi kulit sekaligus mengontrol minyak berlebih.

Ketiga, Bright Radiance Moisturizer yang dilengkapi teknologi Aqua Seal untuk memberikan hidrasi mendalam dengan efek 3D hydration, menjaga kelembapan kulit hingga ke lapisan terdalam dan memberikan tampilan lebih kenyal.

Seluruh rangkaian ini dirancang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan kulit yang lebih cerah, halus, dan sehat, sekaligus menjaga keseimbangan skin barrier.

Sejalan dengan tren belanja digital, perusahaan juga mengoptimalkan kanal e-commerce untuk distribusi produk. Skinglow Series kini tersedia melalui official store di platform Shopee serta jaringan drugstore di berbagai kota. Melalui platform tersebut, konsumen dapat memanfaatkan berbagai promo yang ditawarkan, mulai dari diskon khusus, paket bundling, hingga program flash sale yang rutin digelar untuk mendorong adopsi produk baru di pasar.

Dengan strategi ini, perusahaan menargetkan perluasan jangkauan konsumen sekaligus memperkuat posisinya di pasar skincare lokal yang semakin kompetitif. (E-1)