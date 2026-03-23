Soal Perawatan Kulit, Setiap Progres Jadi Fokus Gen Z dan Gen Alpha

BAGI generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha, konsep 'progress' tidak lagi identik dengan momen besar atau pencapaian monumental. Perubahan kecil dalam keseharian justru menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Mulai dari mengejar target akademik, mengembangkan passion, hingga membangun versi terbaik diri, semuanya bisa dimulai dari sekarang.

Karakter generasi ini ditandai oleh keberanian untuk melangkah lebih dulu, meski belum sepenuhnya mengetahui arah yang akan ditempuh. Alih-alih menunggu waktu yang tepat, mereka memilih bergerak, mencoba, dan belajar dari proses. Mindset 'start now, move forward now' menjadi refleksi dari cara mereka melihat hidup, progres adalah sesuatu yang harus diupayakan setiap hari.

Pendekatan ini juga mulai memengaruhi cara pandang terhadap perawatan diri, termasuk skincare. Bagi Gen Z dan Gen Alpha, hasil yang cepat dan nyata menjadi nilai penting, sejalan dengan ritme hidup mereka yang dinamis.

Merespons perubahan tersebut, Paragon Corp melalui brand Wardah memperkenalkan lini baru bertajuk Bright Now by Wardah. Brand ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang menginginkan progres, termasuk dalam hal perawatan kulit, sejak langkah pertama.

"Bright Now by Wardah lahir dari pemahaman bahwa Gen Z & Gen Alpha ingin selalu ber-progress cepat secara nyata, bahkan dari hal sederhana yang mereka lakukan dalam rutinitas sehari-hari, termasuk saat merawat kulit wajah," ujar Nastiti Prawitasari, Head of Brand Bright Now by Wardah.

Sebagai bagian dari peluncuran, dua figur muda, Nabila Taqiyyah dan Aqeela Aza Calista, diperkenalkan sebagai Face of Bright Now. Keduanya dinilai merepresentasikan generasi yang aktif, berprestasi, dan terus berkembang di bidang masing-masing. Kolaborasi ini sekaligus menguatkan pesan bahwa setiap langkah kecil, baik dalam pendidikan, passion, maupun perawatan diri, merupakan bagian dari proses menuju versi diri yang lebih baik.

Tantangan kulit di iklim tropis

Di sisi lain, kondisi iklim tropis seperti di Indonesia membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan kulit. Produksi minyak berlebih, tekstur kulit yang tidak rata, serta pori-pori besar menjadi masalah umum yang dihadapi banyak anak muda. Kondisi ini membuat kulit lebih rentan terhadap penumpukan kotoran dan polusi, yang dapat menyumbat pori-pori, memicu komedo, hingga menyebabkan kulit tampak kusam. Karena itu, membersihkan wajah menjadi langkah dasar yang tidak bisa diabaikan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Bright Now by Wardah menghadirkan dua varian facial foam pada peluncuran perdananya. Varian pertama, Vitamin C + Mugwort Clay Oil Control Facial Foam, diformulasikan untuk membantu mengontrol minyak berlebih sekaligus membersihkan pori secara mendalam. Kandungan Vitamin C berperan sebagai antioksidan untuk membantu mencerahkan kulit yang tampak kusam.

Sementara itu, varian kedua, Glutathione + Bio-Enzyme Smooth Glow F(X) Facial Foam, menggabungkan glutathione yang dikenal sebagai antioksidan dengan bioenzyme yang membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut. Kombinasi ini ditujukan untuk membuat kulit terasa lebih halus dan tampak lebih cerah dengan penggunaan rutin.

Kedua produk ini dilengkapi teknologi Amino Bubble Tech, yang dirancang agar tetap menjaga keseimbangan alami kulit. Busa yang dihasilkan tetap melimpah, namun tidak membuat kulit terasa kering, sehingga memberikan sensasi lembap dan nyaman setelah pemakaian.

Selain itu, tekstur busa yang lembut dan aroma segar memberikan pengalaman mencuci wajah yang ringan sekaligus menyenangkan. Dalam uji penggunaan, sebagian besar pengguna mengaku kulit terasa lebih nyaman, dengan tampilan yang lebih cerah dan terhidrasi secara instan.

Menuju rasa percaya diri

Lebih dari sekadar produk kecantikan, kehadiran Bright Now by Wardah mencerminkan pergeseran cara pandang generasi muda terhadap progres. Perawatan kulit tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan diri.

Dimulai dari langkah sederhana seperti mencuci wajah dengan tepat, perubahan kecil pada kondisi kulit dapat memberi dorongan psikologis untuk menjalani aktivitas dengan lebih percaya diri. Pada akhirnya, filosofi yang diusung tetap sederhana: progres tidak harus besar, yang penting dimulai. Dari kulit yang terasa lebih bersih dan segar, hingga langkah-langkah kecil lainnya dalam kehidupan, semuanya bisa menjadi awal menuju versi diri yang lebih baik. (E-1)