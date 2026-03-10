9 Rekomendasi Mobil yang Cocok untuk Gen Z

Headline
MEMASUKI tahun 2026, kriteria pemilihan mobil bagi Generasi Z (Gen Z) telah bergeser. Bukan lagi sekadar alat transportasi, mobil kini menjadi simbol ekspresi diri, penunjang gaya hidup digital, hingga bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Faktor seperti desain yang instagrammable, konektivitas smartphone yang mulus, efisiensi bahan bakar, hingga harga yang kompetitif menjadi penentu utama.
Bagi Anda yang sedang mencari tunggangan pertama atau ingin naik kelas, berikut adalah 9 rekomendasi mobil yang paling cocok untuk Gen Z di tahun 2026, lengkap dengan spesifikasi dan estimasi harga terbarunya.
Honda Brio tetap menjadi primadona bagi first-time buyer. Desainnya yang compact sangat memudahkan manuver di kemacetan kota besar. Varian RS menawarkan tampilan yang lebih agresif dengan sentuhan sporty yang sangat disukai anak muda.
Compact SUV ini menawarkan posisi berkendara tinggi khas SUV namun dengan dimensi yang ringkas. Fitur keselamatannya, Toyota Safety Sense (TSS), menjadi nilai plus bagi Gen Z yang mengutamakan keamanan teknologi.
Bagi Gen Z yang peduli lingkungan dan ingin tampil beda, Wuling Air ev adalah pilihan tepat. Mobil listrik mungil ini sangat praktis untuk mobilitas harian dan bebas aturan ganjil-genap di Jakarta.
Hadir sebagai "kakak" dari Brio dengan jiwa SUV, WR-V menawarkan performa mesin paling bertenaga di kelasnya. Desainnya yang modern dan fitur Remote Engine Start sangat memudahkan gaya hidup digital.
Kembaran dari Raize ini menawarkan varian yang sangat beragam, termasuk varian ADS (Astra Daihatsu Styling) yang memberikan tampilan eksterior lebih berani dengan harga yang sedikit lebih terjangkau.
Desain futuristik dengan lampu DRL yang tersembunyi (Parametric Jewel Hidden Lights) membuat Creta tampil sangat unik. Fitur Hyundai Bluelink yang memungkinkan kontrol mobil via smartphone adalah fitur idaman Gen Z.
Kia Sonet menonjol dengan fitur hiburan kelas atas, seperti sistem audio Bose dan layar sentuh besar. Karakternya yang kuat dan fitur berlimpah menjadikannya pilihan bagi mereka yang ingin tampil beda dari arus utama.
Magnite adalah pilihan cerdas bagi yang mencari SUV bermesin turbo dengan harga ekonomis. Fitur kamera 360 derajat di kelas harga ini sangat membantu pengemudi pemula saat parkir.
Jika Anda memiliki budget lebih dan menginginkan mobil dengan desain paling "pecah", Omoda 5 adalah jawabannya. Tampilannya bak mobil konsep masa depan dengan interior yang sangat mewah dan teknologi ADAS yang sangat lengkap.
